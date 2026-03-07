search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 22:43
ΚΟΣΜΟΣ

07.03.2026 21:07

Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι (Video)

07.03.2026 21:07
dubai-neo

Ένας οδηγός στο Ντουμπάι φέρεται να έχασε τη ζωή του από θραύσματα ιρανικού πυραύλου που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Σε σχετικό βίντεο, ένα όχημα φαίνεται να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, με μαύρους καπνούς να σκεπάζουν τον ουρανό.

Την ίδια στιγμή, στην εκκένωση κτιρίων γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι προχώρησαν οι Αρχές, αφότου θραύσματα από αναχαιτίσεις πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ενός ουρανοξύστη στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Προειδοποίηση από τον Ιρανό ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνες για την κλιμάκωση των ενεργειών του Ιράν

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

Χάος στο Λονδίνο: Βίαιες συγκρούσεις υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί (Video)


adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ – Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εγκληματική οργάνωση διέπραττε απάτες και εκβιάσεις τάζοντας «χρυσές λίρες» – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία της (Photos/Video)

kasselakis_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης όρισε τον Μάκη Κοψίδη υπεύθυνο Τύπου στους Δημοκράτες ΠΚ

tsipras_ithaki_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Κοζάνη: «Όχι» στη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που θα θέσουν τη χώρα σε κίνδυνο – Να ανταμώσουμε σύντομα στα νέα μας ταξίδια

Israel
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ – Απάντηση με βομβαρδισμό διυλιστηρίου στην Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

medoyuses-eksot
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκατοντάδες μέδουσες «σκέπασαν» παραλία στην Εύβοια (Photo)

