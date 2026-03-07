Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι (Video)

Ένας οδηγός στο Ντουμπάι φέρεται να έχασε τη ζωή του από θραύσματα ιρανικού πυραύλου που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Σε σχετικό βίντεο, ένα όχημα φαίνεται να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, με μαύρους καπνούς να σκεπάζουν τον ουρανό.

🇮🇷🇦🇪 A vehicle was hit in Dubai. pic.twitter.com/xeIOIRWDcM — Arsalan khan (@Arsalan_khan18) March 7, 2026

Την ίδια στιγμή, στην εκκένωση κτιρίων γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι προχώρησαν οι Αρχές, αφότου θραύσματα από αναχαιτίσεις πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ενός ουρανοξύστη στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

