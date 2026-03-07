Χάος στο Λονδίνο: Βίαιες συγκρούσεις υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί (Video)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 6/3 έξω από το Ισλαμικό Κέντρο της Αγγλίας (ICE) στο Maida Vale στο Λονδίνο, καθώς υποστηρικτές και αντίπαλοι του ιρανικού καθεστώτος συγκρούστηκαν βίαια σε δημόσιο χώρο. Οι συγκρούσεις καταγράφηκαν σε βίντεο που δείχνει την ένταση σε λίγα δευτερόλεπτα, πριν ξεσπάσουν ξυλοδαρμοί πάνω σε διάβαση πεζών.

Δεκάδες διαδηλωτές από τις δύο πλευρές του δρόμου συγκεντρώθηκαν γύρω στις 19:35, με τους υποστηρικτές του Ρεζά Παχλαβί, γιου του τελευταίου βασιλιά του Ιράν, να εμφανίζονται τυλιγμένοι με τη σημαία προ της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, φέρνοντας το σύμβολο του λιονταριού και του ήλιου. Ανάμεσά τους υπήρχαν επίσης άτομα που κρατούσαν σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στην απέναντι πλευρά, κοντά στο τζαμί, μια άλλη ομάδα άρχισε να τους βρίζει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου.

Άγριοι ξυλοδαρμοί στη μέση του δρόμου

Όπως φαίνεται στα βίντεο, η κατάσταση ξέφυγε όταν οι διαδηλωτές άρχισαν να κλωτσούν και να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλον. Ένας 17χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οι οδηγοί που διέρχονταν αναγκάστηκαν να σταματήσουν τα οχήματά τους. Η ένταση υποχώρησε γρήγορα, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στις αντίθετες πλευρές του δρόμου, συνεχίζοντας όμως να φωνάζουν η μία προς την άλλη. Ένας διαδηλωτής φώναζε: «Javid Shah!» και «Ζήτω ο βασιλιάς».

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο περίπου στις 19:35, μετά από αναφορές για βίαιες συμπλοκές, και διέλυσε το πλήθος χωρίς να πραγματοποιηθούν συλλήψεις.

Το Ισλαμικό Κέντρο της Αγγλίας έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο εντάσεων μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος. Το νέο περιστατικό σημειώνεται την ώρα που συνεχίζονται για έβδομη ημέρα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν μόνο την «άνευ όρων παράδοση» του ιρανικού καθεστώτος.

Μέσα στην εβδομάδα, το τζαμί προκάλεσε αντιδράσεις φιλοξενώντας αγρυπνία στη μνήμη του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε κοινή αεροπορική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη. Το κέντρο χαρακτήρισε τον Χαμενεΐ «μεγάλο μάρτυρα», όρο που είχε χρησιμοποιηθεί και για τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί μετά τη δολοφονία του το 2020 από αμερικανικό πλήγμα.

Το Ισλαμικό Κέντρο έχει μπει και στο στόχαστρο των αρχών: Το 2022 ξεκίνησε έρευνα από την Charity Commission για πιθανή προώθηση της ιδεολογίας του ιρανικού καθεστώτος. Πρόσφατα, βουλευτές των Εργατικών ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά οργανισμών που φέρονται να συνδέονται με το ιρανικό κράτος.

