search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 20:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 18:16

Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση «είναι απίθανο να ανατρέψει» το θρησκευτικό καθεστώς του Ιράν

07.03.2026 18:16
agiatolax

Απόρρητη έκθεση του αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ «είναι απίθανο να ανατρέψει το βαθιά εδραιωμένο στρατιωτικό και θρησκευτικό κατεστημένο της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με την Washington Post, που επικαλείται τρία πρόσωπα με γνώση του περιεχομένου της έκθεσης, τα συμπεράσματα ενισχύουν τις αμφιβολίες γύρω από το σχέδιο Τραμπ να αποδυναμώσει την ιρανική ηγετική δομή και να δημιουργήσει συνθήκες για μια νέα ηγεσία πιο συμβατή με τα αμερικανικά συμφέροντα.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε περίπου μία εβδομάδα πριν από την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου και διερευνούσε σενάρια διαδοχής τόσο μετά από μια περιορισμένη επιχείρηση κατά της ιρανικής ηγεσίας όσο και μετά από μια ευρύτερη επίθεση εναντίον της πολιτικής ηγεσίας και των κρατικών θεσμών της χώρας.

Και στα δύο σενάρια το θρησκευτικό και στρατιωτικό κατεστημένο του Ιράν εκτιμάται ότι θα αντιδρούσε στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ενεργοποιώντας πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη συνέχεια της εξουσίας.

Απίθανη η επικράτηση της αντιπολίτευσης

Το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος της χώρας στα χέρια της κατακερματισμένης ιρανικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται επίσης «απίθανο». Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν τα ίδια πρόσωπα που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της έκθεσης.

Το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών αποτελείται από ανώτερους αναλυτές που συντάσσουν απόρρητες εκτιμήσεις με στόχο να αποτυπώνεται η συλλογική αξιολόγηση και των 18 αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η CIA παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στο Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε αν ο πρόεδρος είχε ενημερωθεί για την αξιολόγηση πριν εγκρίνει τη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε προς Ανατολάς με επιχειρήσεις υποβρυχίων στον Ινδικό Ωκεανό και προς δυσμάς με αναχαιτίσεις πυραύλων κοντά στην Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Η θέση του Λευκού Οίκου και οι επιφυλάξεις

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν παρουσιάσει με σαφήνεια τους στόχους της Επιχείρησης Epic Fury. Όπως είπε, στους στόχους περιλαμβάνονται η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της παραγωγικής του ικανότητας, η διάλυση του ιρανικού ναυτικού, ο τερματισμός της δυνατότητας της Τεχεράνης να εξοπλίζει συμμαχικές οργανώσεις και η οριστική αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι «το ιρανικό καθεστώς συνθλίβεται».

Οι επιφυλάξεις στο εσωτερικό των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για το ενδεχόμενο άμεσης αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενα δημοσιεύματα των New York Times και της Wall Street Journal, ωστόσο η εμπλοκή του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών και η ειδική ανάλυσή του για τις συνέπειες μικρών ή μεγάλων επιθέσεων δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι σήμερα.

Η ειδικός για το Ιράν και αντιπρόεδρος του Brookings Institution, Σούζαν Μαλόνεϊ, εκτίμησε ότι η πρόβλεψη του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία οι ιρανικοί θεσμοί θα αντέξουν, βασίζεται σε βαθιά γνώση του πολιτικού συστήματος της χώρας. Όπως δήλωσε, πρόκειται για «μια ιδιαίτερα καλά ενημερωμένη αξιολόγηση του ιρανικού συστήματος και των θεσμών και διαδικασιών που έχουν διαμορφωθεί επί πολλά χρόνια».​

«Ακούγεται σαν μια ιδιαίτερα τεκμηριωμένη αξιολόγηση του ιρανικού συστήματος και των θεσμών και διαδικασιών που έχουν διαμορφωθεί επί πολλά χρόνια», είπε.

Διαβάστε επίσης:

​Σάντσεθ: «Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι» – «Κερδίσαμε τον σεβασμό όλου του κόσμου»

Αραγτσί: «Οι ΗΠΑ χτύπησαν μονάδα αφαλάτωσης νερού» – «Επαίσχυντο και απελπισμένο έγκλημα»

Τραμπ: Κάναμε χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο με το Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aek-ael
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι – Live οι εξελίξεις

us-b1-lancer
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

tsipras_ithaki_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Στην Κοζάνη για την παρουσίαση της «Ιθάκης», μετά τα μηνύματα από Θεσσαλονίκη (Live)

londino
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Βίαιες συγκρούσεις υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 20:29
aek-ael
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι – Live οι εξελίξεις

us-b1-lancer
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

1 / 3