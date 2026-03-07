Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση «είναι απίθανο να ανατρέψει» το θρησκευτικό καθεστώς του Ιράν

Απόρρητη έκθεση του αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ «είναι απίθανο να ανατρέψει το βαθιά εδραιωμένο στρατιωτικό και θρησκευτικό κατεστημένο της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με την Washington Post, που επικαλείται τρία πρόσωπα με γνώση του περιεχομένου της έκθεσης, τα συμπεράσματα ενισχύουν τις αμφιβολίες γύρω από το σχέδιο Τραμπ να αποδυναμώσει την ιρανική ηγετική δομή και να δημιουργήσει συνθήκες για μια νέα ηγεσία πιο συμβατή με τα αμερικανικά συμφέροντα.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε περίπου μία εβδομάδα πριν από την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου και διερευνούσε σενάρια διαδοχής τόσο μετά από μια περιορισμένη επιχείρηση κατά της ιρανικής ηγεσίας όσο και μετά από μια ευρύτερη επίθεση εναντίον της πολιτικής ηγεσίας και των κρατικών θεσμών της χώρας.

Και στα δύο σενάρια το θρησκευτικό και στρατιωτικό κατεστημένο του Ιράν εκτιμάται ότι θα αντιδρούσε στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ενεργοποιώντας πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη συνέχεια της εξουσίας.

Απίθανη η επικράτηση της αντιπολίτευσης

Το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος της χώρας στα χέρια της κατακερματισμένης ιρανικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται επίσης «απίθανο». Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν τα ίδια πρόσωπα που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της έκθεσης.

Το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών αποτελείται από ανώτερους αναλυτές που συντάσσουν απόρρητες εκτιμήσεις με στόχο να αποτυπώνεται η συλλογική αξιολόγηση και των 18 αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η CIA παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στο Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε αν ο πρόεδρος είχε ενημερωθεί για την αξιολόγηση πριν εγκρίνει τη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε προς Ανατολάς με επιχειρήσεις υποβρυχίων στον Ινδικό Ωκεανό και προς δυσμάς με αναχαιτίσεις πυραύλων κοντά στην Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Η θέση του Λευκού Οίκου και οι επιφυλάξεις

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν παρουσιάσει με σαφήνεια τους στόχους της Επιχείρησης Epic Fury. Όπως είπε, στους στόχους περιλαμβάνονται η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της παραγωγικής του ικανότητας, η διάλυση του ιρανικού ναυτικού, ο τερματισμός της δυνατότητας της Τεχεράνης να εξοπλίζει συμμαχικές οργανώσεις και η οριστική αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι «το ιρανικό καθεστώς συνθλίβεται».

Οι επιφυλάξεις στο εσωτερικό των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για το ενδεχόμενο άμεσης αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενα δημοσιεύματα των New York Times και της Wall Street Journal, ωστόσο η εμπλοκή του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών και η ειδική ανάλυσή του για τις συνέπειες μικρών ή μεγάλων επιθέσεων δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι σήμερα.

Η ειδικός για το Ιράν και αντιπρόεδρος του Brookings Institution, Σούζαν Μαλόνεϊ, εκτίμησε ότι η πρόβλεψη του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία οι ιρανικοί θεσμοί θα αντέξουν, βασίζεται σε βαθιά γνώση του πολιτικού συστήματος της χώρας. Όπως δήλωσε, πρόκειται για «μια ιδιαίτερα καλά ενημερωμένη αξιολόγηση του ιρανικού συστήματος και των θεσμών και διαδικασιών που έχουν διαμορφωθεί επί πολλά χρόνια».​

