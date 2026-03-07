search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 18:09
ΚΟΣΜΟΣ

07.03.2026 17:33

Αραγτσί: «Οι ΗΠΑ χτύπησαν μονάδα αφαλάτωσης νερού» – «Επαίσχυντο και απελπισμένο έγκλημα»

07.03.2026 17:33
aragtsi

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης στο Μαϊάμι, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιτέθηκαν σε «εγκατάσταση αφαλάτωσης γλυκού νερού» στο νησί Κέσμ, στο Στενό του Ορμούζ.

Ανέφερε ότι το «επαίσχυντο και απελπισμένο έγκλημα» έχει επηρεάσει την παροχή νερού σε 30 χωριά.

Δεν ήταν σαφές σε ποια ακριβώς επίθεση αναφέρθηκε ο Αραγτσί, αλλά η ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την εφημερίδα New York Times φαίνεται να απεικονίζει ζημιές μετά από επίθεση σε ιρανική ναυτική βάση στο νησί Κέσμ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Η επίθεση στις υποδομές του Ιράν είναι μια επικίνδυνη κίνηση με σοβαρές συνέπειες», γράφει ο Αραγτσί στο X.

«Οι ΗΠΑ δημιούργησαν αυτό το προηγούμενο, όχι το Ιράν», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

