07.03.2026 16:50

Βομβαρδισμός σχολείου στο Ιράν: Στη δημοσιότητα φωτογραφία με τα θύματα

07.03.2026 16:50
paidia_sxoleio_epi8esi

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δημοσίευσαν φωτογραφία με τα θύματα της έκρηξης σε σχολείο στη νότια πόλη Μιναμπ.

Περισσότεροι από 165 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη του περασμένου Σαββάτου, η συντριπτική πλειονότητα παιδιά, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την έκρηξη.

«Στοχεύουν το μέλλον ενός έθνους»

«Οι επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων είναι επιθέσεις εναντίον της ίδιας της ζωής. Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων στοχεύουν το μέλλον ενός έθνους. Οι επιθέσεις εναντίον ασθενών και παιδιών παραβιάζουν κατάφωρα τις ανθρωπιστικές αρχές», ανέφερε στην ανάρτησή του ο ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν.

»Ο κόσμος πρέπει να τις καταδικάσει. Στέκομαι στο πλευρό του θλιμμένου έθνους μου. Το Ιράν δεν θα παραμείνει σιωπηλό ούτε θα υποκύψει σε αυτά τα εγκλήματα», πρόσθετε.

Καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, αν και ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διερευνούν την υπόθεση.

Μετά από έρευνα, οι NYT έδειξαν τις ΗΠΑ για τον βομβαρδισμό, αποκλείοντας την πτώση ιρανικού πυραύλου στο σχολείο.

