07.03.2026 18:09
07.03.2026 16:25

Κουβέιτ: Ανακοίνωσε προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου μετά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν

07.03.2026 16:25
Πηγή: Pixabay

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έθεσε σε εφαρμογή μία προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου, αλλά και της διύλισης, μετά από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά του Κουβέιτ, αλλά και τις «ιρανικές απειλές σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων διαμέσου των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή της η κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρία ανακοίνωσε επίσης, ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται «στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αναπροσαρμογή είναι αυστηρά προληπτική και θα εξεταστεί εκ νέου ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ η KPC παραμένει έτοιμη για την επαναφορά των επιπέδων παραγωγής, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Νωρίτερα, η Εθνοφρουρά του Κουβέιτ ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι κατέρριψε ένα drone «σε μία περιοχή ευθύνης της» όπου και υποστηρίζει το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

