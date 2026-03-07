Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πάνω από τα 93 δολάρια το πετρέλαιο – Προειδοποίηση από το Κατάρ για παγκόσμιο κραχ (Video)

Η παγκόσμια αγορά ενέργειας δέχεται ισχυρούς κλυδωνισμούς το Σάββατο (7/3), καθώς το πετρέλαιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων δύο ετών μετά την προειδοποίηση του υπουργού Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ Αλ Κααμπί, για επικείμενη διακοπή της παραγωγής σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στους Financial Times, ο Καταριανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί νευραλγικό σημείο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και τις ναυτιλιακές οδούς, θα μπορούσε να «γκρεμίσει τις οικονομίες του κόσμου».

Το πετρέλαιο και η απειλή των 150 δολαρίων

Επισημαίνεται ότι η τιμή για το Brent σημείωσε άλμα άνω του 9%, την Παρασκευή (6/3), ξεπερνώντας τα 93 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από το φθινόπωρο του 2023. Η άνοδος αυτή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα το κόστος καυσίμων στα οχήματα, τη θέρμανση, τα τρόφιμα και τα εισαγόμενα αγαθά. Υπάρχουν έντονες προειδοποιήσεις ότι εάν οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, θα αναζωπυρωθεί ο πληθωρισμός σε μεγάλες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βρισκόταν σε πτωτική τροχιά.

Ο Σαάντ Αλ Κααμπί εκτίμησε ότι η τιμή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι, εάν η σύγκρουση με το Ιράν συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι, ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά στους «Financial Times» το εξής: «Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η ανάπτυξη του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Η τιμή της ενέργειας για όλους θα αυξηθεί. Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση εργοστασίων που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν την αγορά».

Η διακοπή της παραγωγής LNG και το Ορμούζ

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η QatarEnergy έχει ήδη αναστείλει την παραγωγή LNG ύστερα από στρατιωτικές επιθέσεις που δέχθηκαν οι εγκαταστάσεις της. Η εταιρεία κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας, ενώ ο Σαάντ Αλ Κααμπί, ο οποίος είναι και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, τόνισε πως ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε σήμερα, θα χρειάζονταν εβδομάδες ή και μήνες για να επιστρέψει η παραγωγή σε κανονικούς ρυθμούς.

Το πρόβλημα εντείνεται από το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διακινείται καθημερινά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας. Η κυκλοφορία έχει σχεδόν σταματήσει από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Ο αναλυτής, Χόρχε Λεόν, της Rystad Energy δήλωσε στο BBC ότι η κατάσταση συνιστά «πραγματικό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία» και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο όριο του να καταλάβουμε αν πρόκειται για μια σύντομη ενεργειακή κρίση ή αν είμαστε στην αρχή μιας μαζικής οικονομικής και ενεργειακής κρίσης. Εάν αυτό διαρκέσει περισσότερο από δύο εβδομάδες, οι πιθανότητες για πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο ενεργειακό σύστημα και τις μακροοικονομικές προοπτικές είναι πολύ υψηλότερες».

Παρά το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν αγωγούς για τη μεταφορά ενέργειας εκτός των Στενών του Ορμούζ, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι όσο παραμένει η απειλή για τα πλοία, οι τιμές και τα ναύλα θα αυξάνονται. Σε περίπτωση που η τιμή στο πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια, θεωρείται βέβαιο πως οι κυβερνήσεις παγκοσμίως θα προχωρήσουν στην αποδέσμευση των στρατηγικών τους αποθεμάτων, όπως συνέβη και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

