Σπιράλ ακρίβειας λόγω πετρελαίου – καύσιμα και μεταφορές ανεβάζουν το κόστος ζωής

Η διεθνής ενεργειακή ένταση αρχίζει να περνά με ταχύτητα στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Οι αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου, που συνδέονται με τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, μεταφράζονται ήδη σε αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων, δημιουργώντας φόβους για ένα νέο κύμα ακρίβειας που μπορεί να επηρεάσει συνολικά την οικονομία.

Η τιμή του διεθνούς αργού Brent κινείται πλέον στην περιοχή πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι – χθες μάλιστα εκτοξεύθηκε μέχρι και τα 94,5 δολάρια – σχεδόν 20 δολάρια υψηλότερα σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα που δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμός, εξέλιξη που αρχίζει να αποτυπώνεται και στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων, μέσα σε λίγες ημέρες η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 10 λεπτά το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η άνοδος είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε αρκετές περιπτώσεις η αύξηση φτάνει ακόμη και τα 20 λεπτά το λίτρο, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον πίεσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι αυξήσεις στα καύσιμα δεν μένουν μόνο στο κόστος μετακίνησης των πολιτών. Έχουν πολύ ευρύτερη επίδραση στην οικονομία, καθώς επηρεάζουν άμεσα το κόστος μεταφοράς και παραγωγής προϊόντων και πρώτων υλών.

Όταν αυξάνεται το πετρέλαιο κίνησης, αυξάνεται αυτομάτως το κόστος για τα φορτηγά, τις μεταφορικές εταιρείες και γενικότερα για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Από τη μεταφορά τροφίμων μέχρι τη διανομή προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, το κόστος ανεβαίνει σε κάθε στάδιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα μπορεί να φέρουν νέο γύρο ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, από τρόφιμα μέχρι προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Σε μια περίοδο που τα ελληνικά νοικοκυριά ήδη αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής, η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Κίνδυνος νέου κύματος ακρίβειας

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες οικονομίες της Ευρωζώνης όταν πρόκειται για τις αυξήσεις στην ενέργεια. Ο λόγος είναι απλός: η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα.

Όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, η επίδραση περνά σχετικά γρήγορα στην εγχώρια αγορά. Και αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή που η ακρίβεια παραμένει ήδη υψηλή και το διαθέσιμο εισόδημα πολλών νοικοκυριών βρίσκεται υπό πίεση.

Η αύξηση στο κόστος καυσίμων δεν επηρεάζει μόνο τη μετακίνηση. Επηρεάζει το κόστος παραγωγής για επιχειρήσεις, το κόστος μεταφοράς για τα προϊόντα και τελικά τις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής.

Το ΔΝΤ έχει επισημάνει σε αναλύσεις του ότι τα ενεργειακά σοκ αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό διεθνώς. Όταν η ενέργεια ακριβαίνει, το κόστος μεταφέρεται σχεδόν σε κάθε κλάδο της οικονομίας.

Επιπτώσεις και στην ανάπτυξη

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στις τιμές. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους μπορεί να επηρεάσει και την πορεία της οικονομίας.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, όμως η δυναμική αυτή παραμένει ευαίσθητη σε εξωτερικούς παράγοντες. Ένα παρατεταμένο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και να περιορίσει τα περιθώρια επενδύσεων.

Οι αυξήσεις στα καύσιμα μειώνουν επίσης την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όταν τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για καύσιμα, ενέργεια και βασικά αγαθά, περιορίζονται τα χρήματα που μένουν για κατανάλωση.

Αυτό μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα σε μια περίοδο που η οικονομία εξακολουθεί να προσπαθεί να διατηρήσει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Αν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ή αυξηθούν περαιτέρω, η πίεση στην ελληνική αγορά καυσίμων ενδέχεται να συνεχιστεί. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν πρόκειται για μια προσωρινή αναταραχή ή για την αρχή μιας νέας ενεργειακής κρίσης που θα επηρεάσει τόσο την οικονομία όσο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Για την ώρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι το κύμα αυξήσεων στα καύσιμα έχει ήδη ξεκινήσει — και η πραγματική του επίδραση στην αγορά και στα πορτοφόλια των πολιτών μπορεί να φανεί τις επόμενες εβδομάδες.

