Πρέπει να ανοίξει τώρα ο διάλογος για τους ιδίους πόρους στην Ευρώπη

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σημείο όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται, αλλά τα μέσα παραμένουν περιορισμένα. Ζητάμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προστατεύσει τους πολίτες, να επενδύσει στην οικονομία, να ενισχύσει την άμυνα, να διαχειριστεί κρίσεις που ξεπερνούν τα σύνορα. Όμως την ίδια στιγμή αποφεύγουμε μια βασική συζήτηση. Με τι πόρους θα τα κάνει όλα αυτά.

Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να ανοίξει, με ειλικρίνεια, ο διάλογος για τους ιδίους πόρους. Όχι ως μια τεχνική διαδικασία, αλλά ως μια πολιτική επιλογή που αφορά το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης. Γιατί στην πραγματικότητα, αυτό που συζητάμε δεν είναι απλώς ένα οικονομικό εργαλείο. Συζητάμε τι Ευρώπη θέλουμε.

Σήμερα υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μία πλευρά, οι πολίτες περιμένουν περισσότερη προστασία και στήριξη. Από την άλλη, τα κράτη μέλη διστάζουν να συζητήσουν ανοιχτά το πώς θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αυτή η στάση μπορεί να είναι πολιτικά βολική, αλλά δεν είναι βιώσιμη. Δεν γίνεται να ζητάς περισσότερη Ευρώπη χωρίς να συζητάς και τα μέσα που απαιτούνται.

Ο διάλογος όμως πρέπει να γίνει σωστά. Με ισορροπία και χωρίς υπερβολές. Η συζήτηση για τους ιδίους πόρους δεν μπορεί να μεταφραστεί αυτόματα ως επιβάρυνση των πολιτών. Αντίθετα, ο σχεδιασμός πρέπει να είναι δίκαιος και να βασίζεται σε δραστηριότητες όπου υπάρχει σαφής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εκεί όπου η κοινή ευρωπαϊκή δράση έχει πραγματικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, ο δημοκρατικός έλεγχος είναι απαραίτητος. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πού πηγαίνουν τα χρήματα, πώς χρησιμοποιούνται και τι επιστρέφει στην καθημερινότητά τους. Χωρίς διαφάνεια, καμία αλλαγή δεν μπορεί να σταθεί πολιτικά. Και χωρίς εμπιστοσύνη, καμία ευρωπαϊκή πολιτική δεν μπορεί να προχωρήσει.

Η Ευρώπη δεν χρειάζεται ούτε άρνηση ούτε βιαστικές αποφάσεις. Χρειάζεται μια ώριμη συζήτηση. Να αναγνωρίσουμε ότι το σημερινό μοντέλο έχει φτάσει στα όριά του και ότι οι νέες προκλήσεις απαιτούν πιο σύγχρονους πόρους. Αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει με τρόπο δίκαιο, ισορροπημένο και κατανοητό για τους πολίτες.

Σε τελική ανάλυση, το ερώτημα δεν είναι αν θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Το ερώτημα είναι αν θα την ανοίξουμε εγκαίρως και με τους σωστούς όρους. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς με σχέδιο, θα μας επιβληθεί από την πραγματικότητα.

Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται. Το έκανε σε κρίσεις, το έκανε σε δύσκολες στιγμές. Τώρα καλείται να το κάνει ξανά. Με περισσότερη ειλικρίνεια, περισσότερη υπευθυνότητα και, πάνω απ’ όλα, με μια καθαρή απάντηση στο βασικό ερώτημα. Τι Ευρώπη θέλουμε και αν είμαστε διατεθειμένοι να την στηρίξουμε.

