search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:49
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σάκης Αρναούτογλου ΣΑΚΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

22.04.2026 12:16

Πρέπει να ανοίξει τώρα ο διάλογος για τους ιδίους πόρους στην Ευρώπη

sakis_arnaoutoglou_new

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σημείο όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται, αλλά τα μέσα παραμένουν περιορισμένα. Ζητάμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προστατεύσει τους πολίτες, να επενδύσει στην οικονομία, να ενισχύσει την άμυνα, να διαχειριστεί κρίσεις που ξεπερνούν τα σύνορα. Όμως την ίδια στιγμή αποφεύγουμε μια βασική συζήτηση. Με τι πόρους θα τα κάνει όλα αυτά.

Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να ανοίξει, με ειλικρίνεια, ο διάλογος για τους ιδίους πόρους. Όχι ως μια τεχνική διαδικασία, αλλά ως μια πολιτική επιλογή που αφορά το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης. Γιατί στην πραγματικότητα, αυτό που συζητάμε δεν είναι απλώς ένα οικονομικό εργαλείο. Συζητάμε τι Ευρώπη θέλουμε.

Σήμερα υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μία πλευρά, οι πολίτες περιμένουν περισσότερη προστασία και στήριξη. Από την άλλη, τα κράτη μέλη διστάζουν να συζητήσουν ανοιχτά το πώς θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αυτή η στάση μπορεί να είναι πολιτικά βολική, αλλά δεν είναι βιώσιμη. Δεν γίνεται να ζητάς περισσότερη Ευρώπη χωρίς να συζητάς και τα μέσα που απαιτούνται.

Ο διάλογος όμως πρέπει να γίνει σωστά. Με ισορροπία και χωρίς υπερβολές. Η συζήτηση για τους ιδίους πόρους δεν μπορεί να μεταφραστεί αυτόματα ως επιβάρυνση των πολιτών. Αντίθετα, ο σχεδιασμός πρέπει να είναι δίκαιος και να βασίζεται σε δραστηριότητες όπου υπάρχει σαφής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εκεί όπου η κοινή ευρωπαϊκή δράση έχει πραγματικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, ο δημοκρατικός έλεγχος είναι απαραίτητος. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πού πηγαίνουν τα χρήματα, πώς χρησιμοποιούνται και τι επιστρέφει στην καθημερινότητά τους. Χωρίς διαφάνεια, καμία αλλαγή δεν μπορεί να σταθεί πολιτικά. Και χωρίς εμπιστοσύνη, καμία ευρωπαϊκή πολιτική δεν μπορεί να προχωρήσει.

Η Ευρώπη δεν χρειάζεται ούτε άρνηση ούτε βιαστικές αποφάσεις. Χρειάζεται μια ώριμη συζήτηση. Να αναγνωρίσουμε ότι το σημερινό μοντέλο έχει φτάσει στα όριά του και ότι οι νέες προκλήσεις απαιτούν πιο σύγχρονους πόρους. Αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει με τρόπο δίκαιο, ισορροπημένο και κατανοητό για τους πολίτες.

Σε τελική ανάλυση, το ερώτημα δεν είναι αν θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Το ερώτημα είναι αν θα την ανοίξουμε εγκαίρως και με τους σωστούς όρους. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς με σχέδιο, θα μας επιβληθεί από την πραγματικότητα.

Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται. Το έκανε σε κρίσεις, το έκανε σε δύσκολες στιγμές. Τώρα καλείται να το κάνει ξανά. Με περισσότερη ειλικρίνεια, περισσότερη υπευθυνότητα και, πάνω απ’ όλα, με μια καθαρή απάντηση στο βασικό ερώτημα. Τι Ευρώπη θέλουμε και αν είμαστε διατεθειμένοι να την στηρίξουμε.

Διαβάστε επίσης:

Ο πυρήνας μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας

Αξιοκρατία και ήθος στην πολιτική και το κράτος

Μια πραγματική μεταρρύθμιση είναι η δημιουργία αντίστοιχου «Πόθεν Έσχες» για τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών των πολιτικών προσώπων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADESPORI_MENIDI
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

miopia_new
ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

parastasi–new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

prince_2204_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

francesca-ormouz
ΚΟΣΜΟΣ

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

fotovoltaika mpalkoni
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

1 / 3