Ο Πάνος Βλάχος τραγούδησε με την κιθάρα του στην Ερμού (Video)

Με την κιθάρα του στην Ερμού έπαιξε ο Πάνος Βλάχος για καλό σκοπό, με πρόσωπα που περνούσαν από τον κεντρικό δρόμο της Αθήνας να απαθανατίζουν τη στιγμή.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται να ερμηνεύει το κομμάτι «Συμπτώματα», με τους περαστικούς να τον πλαισιώνουν, απολαμβάνοντας τις ερμηνείες του και τραγουδώντας μαζί του.

Το εν λόγω απόσπασμα έγινε viral, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Βλάχος αποφάσισε να τραγουδήσει στον δρόμο, στηρίζοντας με την κίνησή του αυτή το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Διαβάστε επίσης:

