Η Τουρκία σχεδιάζει να στείλει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα

Τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα σχεδιάζει να στείλει η Τουρκία εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Άγκυρα, πηγές από το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρουν πως αναπτύσσονται σταδιακά σχέδια για την ενίσχυση της ασφάλειας της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)», όπως αποκαλούν τα Κατεχόμενα οι Τούρκοι.

«Η ανάπτυξη αεροσκαφών F-16 στο νησί είναι ένα από τα ζητήματα που αξιολογούνται» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Mail, τα αεροσκάφη θα αναπτυχθούν στο αεροδρόμιο Ερτζάν (Τύμπου) την Κυριακή (8/3). Για επικείμενη άφιξη τουρκικών αεροσκαφών κάνει λόγο και η εφημερίδα Yeniduzen.

Μετά την Ελλάδα

Ύστερα από το πλήγμα κατά της βρετανικής βάσης, πολλές χώρες έχουν αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο, με την Ελλάδα να αναπτύσσει τέσσερα δικά της F-16 στην Πάφο το βράδυ της Δευτέρας.

Τα αεροσκάφη ακολουθήθηκαν από δύο φρεγάτες, συμπεριλαμβανομένης της «Κίμων», που χαρακτηρίστηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργόως το «καμάρι του ελληνικού στόλου».

Μέσα στην περιοχή έχει αναπτύξει και η Γαλλία, με τη φρεγάτα Languedoc να φτάνει στα κυπριακά ύδατα ήδη από την περασμένη Τετάρτη (4/3) και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να βρίσκεται καθ’ οδόν.

Την πρόθεσή της να στείλει τη φρεγάτα Federico Martinego στην Κύπρο έχει ανακοινώσει η Ιταλία, ενώ η Ισπανία πρόκειται να στείλει την φρεγάτα Cristobal Colon.

Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο, στον οποίο ανήκει η αεροπορική βάση στην Κύπρο, έστειλε δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους κατά των drone, στο νησί, με το αντιτορπιλικό HMS Dragon Type 45 να αναμένεται να αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ την επόμενη εβδομάδα.

