ΚΟΣΜΟΣ

07.03.2026 19:47

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

07.03.2026 19:47
us-b1-lancer

Στη βάση Fairford της RAF στο Γκλόστερσιρ της Βρετανίας προσγειώθηκαν τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 Lancer, ενισχύοντας την προετοιμασία των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε ως «το μεγάλο χτύπημα» κατά του Ιράν.

Κάθε αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει έως 24 πυραύλους κρουζ, καθιστώντας τα από τα πιο ισχυρά συμβατικά βομβαρδιστικά του αμερικανικού στρατού.

Η άφιξη των B-1 στη Βρετανία ακολούθησε το «πράσινο φως» του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για «αμυντικές αμερικανικές επιχειρήσεις» εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων από βρετανικό έδαφος. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις, με τη βάση Fairford να αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερα αμερικανικά βομβαρδιστικά τις επόμενες μέρες.

Την Παρασκευή, ένα τέταρτο B-1 έφτασε στη βάση, ενώ μεταγωγικό C-5 Super Galaxy προσέφερε μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως άρματα μάχης M1 Abrams και ελικόπτερα Apache.

Τα B-1 Lancer μπορούν να εκτελούν μακρινές αποστολές χωρίς ανίχνευση, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες όπλων ακριβείας και συμβατικών. Κάθε αεροσκάφος ζυγίζει 86 τόνους και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες πάνω από 900 μίλια/ώρα. Διαθέτουν προηγμένα ραντάρ, GPS, ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολών και μηχανισμούς παραπλάνησης εχθρικών στόχων. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ σημειώνει ότι τα B-1 αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της μακράς ακτίνας δύναμης βομβαρδιστικών», ικανά να ρίξουν «τεράστιες ποσότητες όπλων σε οποιονδήποτε αντίπαλο, οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε στιγμή».

Η «Μητέρα Όλων των Βομβών» στο ορίζοντα

Την ίδια ώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι η προειδοποίηση του Τραμπ για «το μεγάλο χτύπημα» μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση της MOAB, της λεγόμενης «Μητέρας όλων των βομβών», που με εκρηκτική ισχύ δέκα τόνων μπορεί να δημιουργήσει κρατήρα 300 μέτρων. Η Τεχεράνη έχει ήδη υποστεί σημαντική έκρηξη στη βάση Moqaddad των Φρουρών της Επανάστασης, με καπνούς, φωτιές και συντρίμμια να καλύπτουν την περιοχή.

Στην προετοιμασία περιλαμβάνονται επίσης B-2 και B-52, με συντονισμό αμερικανικών αεροπλανοφόρων και υποβρυχίων για εκτόξευση πυραύλων Tomahawk.

