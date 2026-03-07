search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 00:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 22:47

Διάγγελμα Νετανιάχου: Ο πόλεμος κατά του Ιράν συνεχίζεται – «Έχουμε πολλές εκπλήξεις»

07.03.2026 22:47
netaniaxou 9987- new

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ξεκαθαρίζει ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα συνεχιστεί χωρίς παρεκκλίσεις ή συμβιβασμούς.

Ο Νετανιάχου αναφέρει πως το Ισραήλ διαθέτει «οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση του πολέμου, με στόχο «να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς, να καταστεί δυνατή η αλλαγή».

Στοχεύοντας ειδικά τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποιεί: «Είστε κι εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος καταθέσει το όπλο του, δεν θα πάθει τίποτα. Όποιος δεν το κάνει, το αίμα του θα είναι στο κεφάλι του».

Παράλληλα, απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, τονίζει ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει». Όπως υπογραμμίζει, το Ισραήλ «δεν προσπαθεί να διαιρέσει το Ιράν», αλλά «προσπαθεί να ελευθερώσει το Ιράν». Στο τέλος, όμως, «εξαρτάται από εσάς» η απελευθέρωση της χώρας, εκτιμώντας ότι αυτή η εξέλιξη θα φέρει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο Νετανιάχου αναφέρεται και στην πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Δεκέμβριο, κατά την οποία ο Τραμπ του είπε: «Μπίμπι, πρέπει να σταματήσουμε το Ιράν με κάθε κόστος από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Παράλληλα, ευχαριστεί τον Τραμπ για την «ιστορική ηγεσία» του στο «σύμφωνο ΗΠΑ–Ισραήλ που είναι ισχυρότερο από ποτέ».

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι το Ισραήλ «στέκεται στο πλευρό» κρατών που έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν και αναφέρει ότι «πολλά κράτη» ζητούν συνεργασία με τη χώρα του. Στη συνέχεια, επιτίθεται στον ΟΗΕ για τη σιωπή του κατά των σφαγών Ιρανών και κατηγορεί τους δυτικούς ηγέτες για «αδυναμία και χαλαρότητα», αφήνοντας το ιρανικό λαό αβοήθητο.

Αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θέτει το ερώτημα: «Όταν ο Χαμενεΐ έσφαζε Ιρανούς, πού ήταν ο ΟΗΕ; Πού βρίσκονταν πολλά κράτη της Δύσης;». Στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι «πολλές χώρες βλέπουν σήμερα ακριβώς σε ποιον μπορούν να στηριχθούν» και χαρακτηρίζει το Ισραήλ «φάρο ισχύος και ελπίδας».

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί και την κυβέρνηση του Λιβάνου: «Είναι δική σας ευθύνη να εφαρμόσετε τη συμφωνία εκεχειρίας του 2024. Είναι δική σας ευθύνη να αφοπλίσετε τη Χεζμπολάχ». Προειδοποιεί ότι σε περίπτωση αποτυχίας, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ θα φέρουν καταστροφή στον Λίβανο, προσθέτοντας: «Ήρθε η ώρα και για εσάς να πάρετε τη μοίρα σας στα χέρια σας».

Κλείνοντας, ο Νετανιάχου διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τις πόλεις μας και τους πολίτες μας».

Διαβάστε επίσης:

Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι (Video)

Προειδοποίηση από τον Ιρανό ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνες για την κλιμάκωση των ενεργειών του Ιράν

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Συλλάβαμε Αμερικανούς στρατιώτες, λένε οι Ιρανοί – Βομβαρδισμός αποθήκης πετρελαίου στην Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

tsimaris pasok
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΣΟΚ: Ερωτήματα για την παραίτηση του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, κουβέντα για την καταγγελία βιαιοπραγίας

trump-starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει

volley-panionios
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλεϊ γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας ο Πανιώνιος

dendias-samos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Έτσι ελήφθη η απόφαση για δυνάμεις στην Κύπρο – Δεν θα εμπλακούμε κατά του Ιράν, δεν κινδυνεύει η Σούδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

medoyuses-eksot
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκατοντάδες μέδουσες «σκέπασαν» παραλία στην Εύβοια (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 00:40
tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Συλλάβαμε Αμερικανούς στρατιώτες, λένε οι Ιρανοί – Βομβαρδισμός αποθήκης πετρελαίου στην Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

tsimaris pasok
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΣΟΚ: Ερωτήματα για την παραίτηση του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, κουβέντα για την καταγγελία βιαιοπραγίας

trump-starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει

1 / 3