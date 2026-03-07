Διάγγελμα Νετανιάχου: Ο πόλεμος κατά του Ιράν συνεχίζεται – «Έχουμε πολλές εκπλήξεις»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ξεκαθαρίζει ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα συνεχιστεί χωρίς παρεκκλίσεις ή συμβιβασμούς.

Ο Νετανιάχου αναφέρει πως το Ισραήλ διαθέτει «οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση του πολέμου, με στόχο «να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς, να καταστεί δυνατή η αλλαγή».

Στοχεύοντας ειδικά τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποιεί: «Είστε κι εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος καταθέσει το όπλο του, δεν θα πάθει τίποτα. Όποιος δεν το κάνει, το αίμα του θα είναι στο κεφάλι του».

Παράλληλα, απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, τονίζει ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει». Όπως υπογραμμίζει, το Ισραήλ «δεν προσπαθεί να διαιρέσει το Ιράν», αλλά «προσπαθεί να ελευθερώσει το Ιράν». Στο τέλος, όμως, «εξαρτάται από εσάς» η απελευθέρωση της χώρας, εκτιμώντας ότι αυτή η εξέλιξη θα φέρει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο Νετανιάχου αναφέρεται και στην πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Δεκέμβριο, κατά την οποία ο Τραμπ του είπε: «Μπίμπι, πρέπει να σταματήσουμε το Ιράν με κάθε κόστος από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Παράλληλα, ευχαριστεί τον Τραμπ για την «ιστορική ηγεσία» του στο «σύμφωνο ΗΠΑ–Ισραήλ που είναι ισχυρότερο από ποτέ».

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι το Ισραήλ «στέκεται στο πλευρό» κρατών που έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν και αναφέρει ότι «πολλά κράτη» ζητούν συνεργασία με τη χώρα του. Στη συνέχεια, επιτίθεται στον ΟΗΕ για τη σιωπή του κατά των σφαγών Ιρανών και κατηγορεί τους δυτικούς ηγέτες για «αδυναμία και χαλαρότητα», αφήνοντας το ιρανικό λαό αβοήθητο.

Αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θέτει το ερώτημα: «Όταν ο Χαμενεΐ έσφαζε Ιρανούς, πού ήταν ο ΟΗΕ; Πού βρίσκονταν πολλά κράτη της Δύσης;». Στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι «πολλές χώρες βλέπουν σήμερα ακριβώς σε ποιον μπορούν να στηριχθούν» και χαρακτηρίζει το Ισραήλ «φάρο ισχύος και ελπίδας».

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί και την κυβέρνηση του Λιβάνου: «Είναι δική σας ευθύνη να εφαρμόσετε τη συμφωνία εκεχειρίας του 2024. Είναι δική σας ευθύνη να αφοπλίσετε τη Χεζμπολάχ». Προειδοποιεί ότι σε περίπτωση αποτυχίας, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ θα φέρουν καταστροφή στον Λίβανο, προσθέτοντας: «Ήρθε η ώρα και για εσάς να πάρετε τη μοίρα σας στα χέρια σας».

Κλείνοντας, ο Νετανιάχου διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τις πόλεις μας και τους πολίτες μας».

