Τα γυρίζει ο Πεζεσκιάν για τη συγγνώμη στις γειτονικές χώρες: Τα σχόλια μου «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό» λέει τώρα

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα σχόλιά του περί μη επίθεσης σε γειτονικές χώρες, την ώρα που συνεχίζονται τα χτυπήματα «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες», όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια (γειτονική) χώρα ή ότι θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Οι δηλώσεις του Σαββάτου

Χθες Σάββατο, ο ιρανός πρόεδρος διαμήνυσε στον Ντόναλντ Τραμπ πως η απαίτηση των ΗΠΑ για άνευ όρων παράδοση είναι ένα «όνειρο που θα πρέπει να πάρουν στον τάφο τους» οι εχθροί.

Στο διάγγελμά του που μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική τηλεόραση, ο ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, για τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Iranian President Masoud Pezeshkian says the country’s Temporary Leadership Council has approved a halt to attacks on neighboring states, unless those countries launch attacks against Iran first.



Is Tehran now trying to contain the situation before it spirals out of control? https://t.co/piRSuEVHZ4 pic.twitter.com/HTU2SJgLeH — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 7, 2026

Είπε πως το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο του Ιράν αποφάσισε ότι οι γειτονικές χώρες δεν θα δέχονται πλέον επιθέσεις, εκτός εάν κάποια επίθεση κατά της Τεχεράνης προέρχεται από αυτές.

Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθετεί μόνο αμερικανικά συμφέροντα ή βάσεις, κάτι που αμφισβητούν οι χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

