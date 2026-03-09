Axios: Έξαλλη η Ουάσινγκτον με τα χτυπήματα του Ισραήλ σε ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου – «Τι σκ@@α κάνετε;»

Οι επιθέσεις του Ισραήλ σε 30 ιρανικές εγκαταστάσεις καυσίμων το Σάββατο φαίνεται ότι ενόχλησαν σφόδρα την Ουάσινγκτον, προκαλώντας την πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ των συμμάχων από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ, έναν αξιωματούχο του Ισραήλ και μια πηγή με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν τους απλούς Ιρανούς θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα από στρατηγική άποψη, συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία υπέρ του καθεστώτος και οδηγώντας σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Οι επιθέσεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από χιλιόμετρα μακριά και πυκνό καπνό να καλύπτει τα πάντα. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίστηκε σε δήλωσή του ότι οι αποθήκες καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων». Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο, εν μέρει, να προειδοποιήσουν το Ιράν να σταματήσει να στοχεύει ισραηλινές πολιτικές υποδομές.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο IDF ενημέρωσε τον αμερικανικό στρατό πριν από τις επιθέσεις. Ωστόσο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξεπλάγη από την έκταση των επιθέσεων. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν «WTF» (σ.σ. «τι σκ@@ά κάνετε;»).

Αν και οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν δεν είναι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι εικόνες από τις φλεγόμενες αποθήκες θα μπορούσαν να τρομάξουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν συμφωνεί με την επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό θυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής αρχηγίας Khatam al-Anbiya, η οποία εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποίησε το Σάββατο ότι αν οι επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν συνεχιστούν, η Τεχεράνη ενδέχεται να απαντήσει με παρόμοιες επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει στοχεύσει τις περιφερειακές υποδομές καυσίμων και ενέργειας και απείλησε ότι αν το Ιράν το κάνει, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους του καθεστώτος, προειδοποίησε ότι αν οι επιθέσεις στις υποδομές συνεχιστούν, το Ιράν θα ανταποδώσει «χωρίς καθυστέρηση». Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η διαφωνία και οι προσδοκίες των ΗΠΑ από τον πόλεμο αναμένεται να συζητηθούν σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ των δύο συμμάχων.

