Μέση Ανατολή: «Ποτάμι φωτιάς» στην Τεχεράνη από το ισραηλινό «σφυροκόπημα» σε αποθήκες πετρελαίου – Συγκλονιστικό Video

Η διαρροή καυσίμων από τις κατεστραμμένες αποθήκες πετρελαίου που επλήγησαν από ισραηλινά πυρά διοχετεύθηκε σε τμήματα του αποχετευτικού συστήματος της Τεχεράνης, προκαλώντας ένα «ποτάμι φωτιάς» στις άκρες των δρόμων της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ο λογαριασμός Living In Tehran στο X (πρώην Twitter) δημοσίευσε βίντεο που δείχνει φλόγες να καίνε κατά μήκος ενός κεντρικού οδικού άξονα της πόλης.

Spill of oil in the sewage system has created a flowing burning river in parts of #Tehran after oil depots were bombed earlier tonight, setting the streets in the Iranian capital on fire. pic.twitter.com/tHIFE6Z5EW — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) March 8, 2026

Το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν αποθήκες καυσίμων σε τρεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Καράτζ στην επαρχία Αλμπόρζ (δυτικά της Τεχεράνης) και της περιοχής Σαχράν.

Κάτοικοι περιγράφουν εικόνες αποκάλυψης, καθώς το φλεγόμενο πετρέλαιο ρέει μέσα από τα αυλάκια απορροής και τους υπονόμους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένες περιοχές.

🚨 Israel strikes Iranian oil infrastructure in major escalation



Israeli aircraft struck energy facilities around Tehran on Saturday, with Israeli Channel 14 reporting that about 30 large oil storage tanks at Iran’s largest refinery were targeted in one of the most significant… pic.twitter.com/FTJS4qlcgZ March 7, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν πέντε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε ολονύκτιες επιθέσεις εντός και πλησίον της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαιοειδών του Ιράν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως ότι επλήγησαν τέσσερις αποθήκες πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου στην Τεχεράνη και την επαρχία Αλμπόρζ.

Παρόλο που οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο και δεν υπάρχει έλλειψη στη διανομή καυσίμων.

Τουλάχιστον τέσσερις οδηγοί βυτιοφόρων έχασαν τη ζωή τους κατά τις επιθέσεις στις αποθήκες πετρελαίου στην Τεχεράνη και το Αλμπόρζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι δυνάμεις ασφαλείας και η πυροσβεστική συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα σημεία των πληγμάτων.

Κοέν: Σχεδιάζεται «περαιτέρω κλιμάκωση»

Ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας, Έλι Κοέν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν αποτέλεσαν μια κλιμάκωση του πολέμου και προειδοποίησε ότι «θα δούμε πρόσθετες κλιμακώσεις τις επόμενες ημέρες».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio 103 του Ισραήλ, ο Κοέν τόνισε ότι «όλοι οι στόχοι που θα μας βοηθήσουν να πλήξουμε το τρέχον καθεστώς στο Ιράν» βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.

Όταν ερωτήθηκε για την προγραμματισμένη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε:

«Γνωρίζουμε το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου ελπίζουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους που θέσαμε. Υπάρχει σχέδιο στον πόλεμο, υπάρχουν εξελίξεις επί του πεδίου· δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου σε ένα ή δύο χρόνια θα είμαστε σε έναν ακόμη γύρο συγκρούσεων».

