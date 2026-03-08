Μέση Ανατολή: «Ποτάμι φωτιάς» στην Τεχεράνη από το ισραηλινό «σφυροκόπημα» σε αποθήκες πετρελαίου – Συγκλονιστικό Video

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η διαρροή καυσίμων από τις κατεστραμμένες αποθήκες πετρελαίου που επλήγησαν από ισραηλινά πυρά διοχετεύθηκε σε τμήματα του αποχετευτικού συστήματος της Τεχεράνης, προκαλώντας ένα «ποτάμι φωτιάς» στις άκρες των δρόμων της ιρανικής πρωτεύουσας.
Ο λογαριασμός Living In Tehran στο X (πρώην Twitter) δημοσίευσε βίντεο που δείχνει φλόγες να καίνε κατά μήκος ενός κεντρικού οδικού άξονα της πόλης.
Το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν αποθήκες καυσίμων σε τρεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Καράτζ στην επαρχία Αλμπόρζ (δυτικά της Τεχεράνης) και της περιοχής Σαχράν.
Κάτοικοι περιγράφουν εικόνες αποκάλυψης, καθώς το φλεγόμενο πετρέλαιο ρέει μέσα από τα αυλάκια απορροής και τους υπονόμους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένες περιοχές.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν πέντε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε ολονύκτιες επιθέσεις εντός και πλησίον της ιρανικής πρωτεύουσας.
Ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαιοειδών του Ιράν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως ότι επλήγησαν τέσσερις αποθήκες πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου στην Τεχεράνη και την επαρχία Αλμπόρζ.
Παρόλο που οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο και δεν υπάρχει έλλειψη στη διανομή καυσίμων.
Τουλάχιστον τέσσερις οδηγοί βυτιοφόρων έχασαν τη ζωή τους κατά τις επιθέσεις στις αποθήκες πετρελαίου στην Τεχεράνη και το Αλμπόρζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι δυνάμεις ασφαλείας και η πυροσβεστική συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα σημεία των πληγμάτων.
Ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας, Έλι Κοέν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν αποτέλεσαν μια κλιμάκωση του πολέμου και προειδοποίησε ότι «θα δούμε πρόσθετες κλιμακώσεις τις επόμενες ημέρες».
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio 103 του Ισραήλ, ο Κοέν τόνισε ότι «όλοι οι στόχοι που θα μας βοηθήσουν να πλήξουμε το τρέχον καθεστώς στο Ιράν» βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.
Όταν ερωτήθηκε για την προγραμματισμένη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε:
«Γνωρίζουμε το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου ελπίζουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους που θέσαμε. Υπάρχει σχέδιο στον πόλεμο, υπάρχουν εξελίξεις επί του πεδίου· δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου σε ένα ή δύο χρόνια θα είμαστε σε έναν ακόμη γύρο συγκρούσεων».
