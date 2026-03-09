Η εκτός κάθε ορίου ένταση στη Μέση Ανατολή και οι στρατιωτικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, έφεραν στην «επιφάνεια» και τον 19χρονο γιο του Αμερικανού Προέδρου, Μπάρον Τραμπ.

Μια διαδικτυακή καμπάνια που ξεκίνησε ως σάτιρα έχει πάρει πλέον διεθνείς διαστάσεις, με τη γερμανική εφημερίδα Bild και βρετανικά μέσα να αναλύουν το φαινόμενο #SendBarron.

Η γέννηση του κινήματος

Όλα ξεκίνησαν από τον πρώην σεναριαγροάφο της σειράς South Park, Toby Morton, ο οποίος δημιούργησε την ιστοσελίδα draftbarrontrump.com. Το σκεπτικό πίσω από την κίνηση είναι απλό και καυστικό: Αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πρόθυμος να στείλει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες, θα έπρεπε να είναι έτοιμος να στείλει και το δικό του παιδί.

Το hashtag #SendBarron έγινε γρήγορα trend, με χιλιάδες χρήστες να καλούν τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδείξει τον πατριωτισμό της οικογένειάς του έμπρακτα, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος είχε αποφύγει τη θητεία στο Βιετνάμ στο παρελθόν.

Hypocrisy at his best. Now that his Daddy can’t seem to stop starting a new war every week he has magically changed his tune. Vance’s kids are too young to fight in one of Trump’s wars. But I know someone who’s the perfect age. pic.twitter.com/qs6VMk8leg March 9, 2026

BREAKING:🇺🇸Outraged citizens of the US are urging the Trump administration to deploy the US president's youngest son, Barron, to the Middle East for war with iran.#SendBarronToWar and #SendBarronTrumpToWar were trending no. 1 on x this week. pic.twitter.com/xX0n0POwPk — Saturn World News (@SaturnWorldNews) March 9, 2026

Το ζήτημα του… ύψους

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Bild και το LadBible , ακόμα και αν ο Μπάρον Τραμπ αποφάσιζε να καταταγεί εθελοντικά, θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτημα επιλεξιμότητας. Οι κανονισμοί του αμερικανικού στρατού θέτουν συνήθως ανώτατο όριο ύψους περίπου στα 2,03 μέτρα (6 πόδια και 8 ίντσες) για τους νεοσύλλεκτους. Ο Μπάρον Τραμπ, με ύψος που εκτιμάται γύρω στα 2,06 μέτρα, ξεπερνά αυτό το όριο. Παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να δοθούν εξαιρέσεις, τα όρια αυτά σχετίζονται με πρακτικούς περιορισμούς του στρατιωτικού εξοπλισμού — από τα καθίσματα αεροσκαφών και τα εσωτερικά των οχημάτων μέχρι τις υποδομές στους στρατώνες — που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες σωματικές διαστάσεις.

Πολιτικές αντιδράσεις

Αν και η καμπάνια ξεκίνησε με χιουμοριστική διάθεση, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για την ηθική της επιστράτευσης και τον ρόλο των παιδιών των πολιτικών ηγετών σε περιόδους κρίσης. Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί σε κάποιο επίσημο σχόλιο.

