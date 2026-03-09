Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας

Τη διαβεβαίωση ότι Τουρκία, Κύπρος και Αζερμπαϊτζάν δεν αποτελούν στόχους του Ιράν έδωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.

Ο Ιρανός διπλωμάτης τόνισε ότι το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει ανακοινώσει ρητά και επίσημα ότι δεν πραγματοποιήθηκαν τέτοιες εκτοξεύσεις από το έδαφος του Ιράν ή από τις στρατιωτικές του δυνάμεις. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο επιχειρήσεων με «ψευδή σημαία», κάνοντας λόγο για το ενδεχόμενο «σκηνοθετημένων» επιθέσεων.

«Έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα πως ο εχθρός μπορεί να οργανώσει ορισμένες επιθέσεις με στόχο να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ μας και άλλων χωρών», είπε και επανέλαβε ότι «καμία επιθετική ενέργεια δεν ξεκίνησε από ιρανικό έδαφος προς τις χώρες αυτές». «Θέλουμε φιλικές σχέσεις» με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είπε και επέμεινε ότι το Ιράν είναι «αποφασισμένο να διατηρήσει καλές και φιλικές σχέσεις» με τις χώρες της περιοχής, πολλές από τις οποίες έχουν δεχθεί επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου.

Όπως είπε το Ιράν έχει το «δικαίωμα στην αυτοάμυνα» εάν τα εδάφη άλλων χωρών χρησιμοποιούνται για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του. «Η πράξη αυτοάμυνας εκ μέρους μας δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως εχθρική ενέργεια προς καμία από αυτές τις χώρες», επισήμανε. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες προσπάθειες διαμεσολάβησης για κατάπαυση του πυρός, ο Μπαγκαεΐ απάντησε ότι οι σχετικές συζητήσεις είναι προς το παρόν «άκαιρες».

«Αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικές συγκρούσεις συνεχίζονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. «Σε αυτή τη συγκυρία, οποιαδήποτε συζήτηση πέρα από την υπεράσπιση της πατρίδας μας είναι άνευ σημασίας». «Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Δεν είναι πόλεμος επιλογής. Είναι πόλεμος αναγκαιότητας που μας επιβλήθηκε», τόνισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων του Ιράν. «Το σχέδιό τους είναι σαφές, οι επιδιώξεις τους προφανείς: στοχεύουν στον διαμελισμό της χώρας μας για να αποκτήσουν παράνομα τον έλεγχο του πετρελαϊκού μας πλούτου», είπε και πρόσθεσε: «Στόχος τους είναι να παραβιάσουν την κυριαρχία μας, να υποτάξουν τον λαό μας και να υπονομεύσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας».

Υποστήριξε επίσης ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον της χώρας θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο του διεθνούς δικαίου. «Έχουν παραβιάσει όλους τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «τορπίλισαν» τις διπλωματικές συνομιλίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη πριν από την επίθεση στο Ιράν. «Ξεκίνησαν πόλεμο ενώ εμείς ήμασταν πλήρως αφοσιωμένοι στη διπλωματική διαδικασία. Γι’ αυτό και σήμερα υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας με μία φωνή», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Κραν Μοντανά: Στο εδώλιο δήμαρχος και στελέχη της κοινότητας για την φονική πυρκαγιά

Axios: Έξαλλη η Ουάσινγκτον με τα χτυπήματα του Ισραήλ σε ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου – «Τι σκ@@α κάνετε;»

Λίβανος: Ισραηλινός πύραυλος χτυπάει την Βηρυτό σε… live σύνδεση (video)