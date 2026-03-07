Νίκος Δένδιας: «Έτσι ελήφθη η απόφαση για δυνάμεις στην Κύπρο – Δεν θα εμπλακούμε κατά του Ιράν, δεν κινδυνεύει η Σούδα»

Τη διαβεβαίωση ότι «δεν υφίσταται συμμετοχή ή εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ιστορικά η Ελλάδα μετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές» δίνει ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής.

Στη συνέντευξή του, ο υπουργός Άμυνας, απαντά και στις ανησυχίες (ή και επικρίσεις) που εκφράζονται σχετικά με το ενδεχόμενο η αποστολή φρεγατών στην Κύπρο να αποτελεί εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Θα ήταν ιστορικά και εθνικά ασυγχώρητο σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, η Ελλάδα να γυρίσει την πλάτη στην Κύπρο. Όταν λέμε δίπλα στην Κύπρο, οφείλουμε να το εννοούμε και να μην αναλωνόμαστε σε ευχολόγια. Η ταχεία και έμπρακτη αμυντική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί εθνική υποχρέωση. Με τις ενέργειές μας αποδείξαμε στην πράξη ότι η Κύπρος δεν “κείται μακράν”. Η Κύπρος κείται πλησίον. Η αποστολή των τεσσάρων μαχητικών F-16 και της πιο σύγχρονης φρεγάτας του Πολεμικού μας Ναυτικού, του “Κίμωνα”, καθώς και της δεύτερης φρεγάτας “Ψαρά”, η οποία φέρει και το σύστημα “Κένταυρος”, αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υψώνουμε ασπίδα προστασίας πάνω από την Κύπρο, η οποία μπορεί πλέον να αισθάνεται ασφαλής. Δεσμεύομαι ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και των νόμιμων κατοίκων της καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, συντρέχοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο στην άμυνά της και στην ασφάλεια των κατοίκων της. Στη δε κριτική της αντιπολίτευσης, απαντώ με το δημόσιο “ευχαριστώ” προς την Ελλάδα που εκφράστηκε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ομόλογό μου Βασίλη Πάλμα. Μάλιστα, η άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας λειτούργησε καταλυτικά για την ενεργοποίηση των ανακλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με μια σειρά χωρών να ακολουθούν τη χώρα μας στην αποστολή δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου. Η ελληνική πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θέλω με την ευκαιρία να συγχαρώ το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που μπόρεσε, σε ελάχιστες ώρες, να ετοιμάσει την αποστολή στήριξης της Κύπρου.

Ελάχιστοι στρατοί στον πλανήτη θα μπορούσαν σε ελάχιστες ώρες να οργανώσουν παρόμοια επιχείρηση. Τα αεροπλάνα και τα πλοία να μετεγκατασταθούν σε λίγες ώρες».

credit: AP

Πώς έγινε το αίτημα από τη Λευκωσία

Στην ερώτηση αν η απόφαση να σταλούν μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο προέκυψε κατόπιν αιτήματος της Λευκωσίας ή ήταν πρωτοβουλία της Αθήνας, σημείωσε:

«Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρίση στην περιοχή, βρίσκομαι σε ανοικτή γραμμή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και σε διαρκή επικοινωνία και στενό συντονισμό με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις προκλήσεις επιθέσεις με drones στο Ακρωτήρι, κατόπιν αιτήματος του υπουργού Βασίλη Πάλμα, ανταποκρίθηκα θετικά, χωρίς δεύτερη σκέψη, για την αποστολή αμυντικής αεροναυτικής δύναμης στην Κύπρο. Στη συνέχεια, έπειτα από επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ, ανακοίνωσα την αποστολή των μαχητικών αεροσκαφών και των φρεγατών.

Μάλιστα, η λειτουργία των ελληνικών δυνάμεων γίνεται σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο την πλήρη προστασία των πολιτών και την αποτροπή κάθε αποσταθεροποιητικής ενέργειας».

Δεν κινδυνεύει η Σούδα

Ο Νίκος Δένδιας διαβεβαιώνει ότι η Σούδα και άλλες κρίσιμες υποδομές στη χώρα δεν κινδυνεύουν από τρομοκρατικέ επιθέσεις, ή στην περίπτωση που γίνουν στόχος.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά με απόλυτη σοβαρότητα και με υψηλό επίπεδο ετοιμότητας» σημειώνει και προσθέτει: «Σε ό,τι αφορά την προστασία κρίσιμων υποδομών, έχουν ληφθεί κατά το δυνατόν όλα τα αναγκαία μέτρα, σε πλήρη συντονισμό με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας. Η Σούδα όπως και άλλες κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές της χώρας μας είναι προστατευμένες από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, η Ελλάδα βρίσκεται στα απώτατα όρια της εμβέλειας των ιρανικών όπλων. Παράλληλα, έχουμε φροντίσει να υπάρχει και στην Κάρπαθο αντιαεροπορική πυροβολαρχία, ενώ υπάρχουν ελληνικά πλοία τα οποία έχουν δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, έχουμε αποφασίσει να παράσχουμε βοήθεια και αντιβαλλιστική κάλυψη στη φίλη Βουλγαρία έπειτα από αίτημά της».

