Τσίπρας από Κοζάνη: «Όχι» στη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που θα θέσουν τη χώρα σε κίνδυνο – Να ανταμώσουμε σύντομα στα νέα μας ταξίδια

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις με επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν, το ρόλο της Ελλάδας και τη στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρθηκε εκτενώς στην ομιλία του στην Κοζάνη ο Αλέξης Τσίπρας, επικρίνοντας τον πρωθυπουργό για «αμοραλισμό» και «υποτέλεια» στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σε αντίθεση με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που όπως είπε θα πρέπει να είναι πυξίδα για τη χώρα.

Το έτερο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε στην ομιλία του, τόσο λόγω του τοπικού ενδιαφέροντος όσο και λόγο του πολέμου, ήταν η ενέργεια, από τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση έως την ενεργειακή ακρίβεια και την αποτροπή των επιπτώσεων του πολέμου στο κόστος της ενέργειας. Επίσης, κατέθεσε «τέσσερα μέτρα άμεσης ανάγκης, αλλά και προοπτικής», που εντάσσεται όπως είπε «σε ένα ενιαίο όραμα για την εγκαθίδρυση της ενεργειακής δημοκρατίας όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία αλλά σε ολόκληρη τη χώρα».

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι πορεύεται με γνώμονα το πατριωτικό συμφέρον αλλά «με μεγαλύτερη πείρα, με αίσθηση της ευθύνης για το λαό και τη πατρίδα και πάνω από όλα με εντιμότητα». Αναφέρθηκε εκ νέου στην «ανάγκη για έναν νέο πατριωτισμό», ηθικό και κοινωνικό, διεκδικητικό και βασισμένο στο διεθνές δίκαιο, ως προς τα εθνικά μας συμφέροντα.

«Έτσι θα πορευτούμε και στα νέα μας ταξίδια σε φουρτουνιασμένες θάλασσες» είπε. Και πρόσθεσε: «Μαζί με σας, τους ανήσυχους πολίτες, τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, συνταξιδιώτες. Γιατί εμείς έχουμε την πολιτική βούληση και θέλουμε και μπορούμε». Και κατέληξε: «Να μην αποδεχτούμε τον πόλεμο ως φυσικό φαινόμενο. Την κερδοσκοπία και την άγρια εκμετάλλευση ως κανόνα της ζωής μας. Τη φτώχεια και την εγκατάλειψη ως το “γραφτό” και τη “μοίρα” μας». Και κάλεσε «να ονειρευτούμε» και «να σχεδιάσουμε» μια άλλη Ελλάδα αλλά και να αγωνιστούμε για μια άλλη Ελλάδα και να νικήσουμε. Κλείνοντας ευχήθηκε με νόημα «να ανταμώσουμε σύντομα, στα νέα μας ταξίδια».

Κόκκινη γραμμή – «Όχι» στη χρήση των βάσεων για επιχειρήσεις που θα μας βάλουν σε κίνδυνο

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση πως «κόκκινη γραμμή» πρέπει να είναι «η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο».

Εισαγωγικά παίρνοντας θέση για τον πόλεμο, σημείωσε ότι δεν μπορεί παρά να συμφωνήσουν όλοι ότι «η επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι παράνομη και παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Τόνισε ότι αυτό το «λένε ευτυχώς, απολύτως ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσεθ, αλλά και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Δεν τολμά όμως ούτε να το ψελλίσει ο Έλληνας πρωθυπουργός». «Δεν τολμά καν να πει ότι υπήρχε διπλωματικός δρόμος για τον έλεγχο των πυρηνικών του Ιράν» συνέχισε, αλλά αντ’ αυτού είπε ρητά ότι «η ασφάλεια της ναυσιπλοίας και η σταθερότητα περνάνε από τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν».

«Δηλαδή αυτό που ζούμε – με τους χιλιάδες Έλληνες εγκλωβισμένους σε εμπόλεμες ζώνες, με τους 20,000 ναυτικούς και τα 200 δεξαμενόπλοια εγκλωβισμένα – συμβάλλει στην ασφάλεια τη ναυσιπλοίας και τη σταθερότητα;» διερωτήθηκε.

«Μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας»

Ακολούθως επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «δυστυχώς αποδεικνύεται μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας», εξηγώντας ότι άλλη στάση είχε έναντι του Τραμπ, επί Μπάιντεν – όταν κατηγορούσε τον ίδιο για «τραμπισμό» και χρησιμοποιούσε τον όρο «ως βρισιά και κατηγορία εις βάρος μου» – και άλλη σήμερα.

Σήμερα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον πρωθυπουργό «εμφανίζεται ως πρόθυμος γελωτοποιός του Βασιλιά. Θα έχετε δει τα βίντεο που ανεβάζει, να σέρνεται στους διαδρόμους των Συνόδων του ΝΑΤΟ, εκλιπαρώντας αναξιοπρεπώς για μια συγκαταβατική του ματιά».

Ταυτόχρονα, τόνισε, «υπερασπίζεται και δικαιολογεί τις πιο ακραίες επιλογές», όπως «έκανε στην περίπτωση της Βενεζουέλας– που δήλωσε ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για το διεθνές δίκαιο» και όπως τώρα «χωρίς να εκτίθεται ο ίδιος, αλλά αναθέτοντας τη “βρώμικη δουλειά” στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ και τις ακροδεξιές εφεδρείες του, Που από σημαιοφόροι της “σωστής πλευράς της ιστορίας” έγιναν σταυροφόροι της “ισχυρής πλευράς της ιστορίας”. Και επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά και ξανά ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την Ευρώπη και ειδικά για την Ελλάδα, από τη στήριξη των ισχυρών. Όσο και να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Όσα εγκλήματα και να διαπράττουν. Μια νέα εκδοχή της φράσης There Is No Alternative».

«Το πιο θλιβερό είναι», είπε, «ότι οι πρωτοστάτες της εθνικής υποτέλειας, επιχειρούν να εμφανίσουν εμάς -που υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, τη σταθερότητα και την ειρήνη, αλλά και μια Ελλάδα ισχυρή και αξιοπρεπή που υπερασπίζεται αξίες και αρχές- είτε ως συμμάχους του θεοκρατικού και καταπιεστικού καθεστώτος του Ιράν, είτε ως ανεύθυνους που οδηγούμε τη χώρα σε κινδύνους».

«Εμείς είμαστε οι ρεαλιστές», αντέτεινε, «εμείς είμαστε η σταθερότητα για τον τόπο», διεμήνυσε, «εμείς είμαστε η ασφάλεια για τον κάθε πολίτη. Και ανεύθυνη κι επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί ρεαλιστής είναι αυτός που έχει την πατριωτική ευθύνη να προστατεύει τη χώρα του, ώστε να μην βρεθεί στη δίνη του πολέμου. Και επικίνδυνα ανεύθυνος είναι αυτός που επιδίδεται σε πατριδοκάπηλες κορώνες τη στιγμή που καθιστά τη χώρα του μέρος του προβλήματος, για να κάνει το χατίρι στους ισχυρούς».

«Εμείς δε δώσαμε λευκή επιταγή στον Τραμπ, όπως ο Μητσοτάκης -Έδωσε Σούδα και Αλεξανδρούπολη χωρίς ανταλλάγματα»

Σε αυτό το πλαίσιο, διεμήνυσε προς την κυβέρνηση πως «κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο».

Και εξηγήθηκε ως εξής:

«Επειδή γνωρίζω ότι θα σηκώσει συζήτηση η ξεκάθαρη αυτή μου τοποθέτηση:

Καλώ οποιονδήποτε Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί αν θεωρεί ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, το να δίνουμε σήμερα λευκή επιταγή στον Τραμπ. Και αυτό το λέω εγώ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός που στη θητεία του αναβάθμισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά δούλεψα και δουλέψαμε για σχέσεις σε αμοιβαία επωφελή βάση, χωρίς λευκές επιταγές».

Δυστυχώς, συνέχισε, παραπέμποντας στις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ επί ΣΥΡΙΖΑ «η σημερινή κυβέρνηση περιόρισε πολύ τα περιθώρια διαπραγμάτευσης της Ελλάδας. Όπως γράφω και στην Ιθάκη, για χρόνια η αμερικανική ηγεσία ζητούσε από την Κυβέρνησή μας την ανανέωση της Σούδας σε πενταετή αντί για ετήσια βάση. Ποτέ δεν καταλήξαμε, διότι δεν εξασφαλίσαμε για την Ελλάδα, τα ανταλλάγματα που δικαιούται. Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, μέσα σε δύο χρόνια έδωσε όχι μόνο τη Σούδα αλλά και άλλες πέντε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Όχι για πέντε χρόνια αλλά επ’ αόριστο και χωρίς κανένα αντάλλαγμα για την Ελλάδα».

«Τα είχαμε πει τότε, αλλά δεν υπήρξε κανένας δισταγμός» πρόσθεσε. Και συνέχισε: «Και ποιο ήταν το όφελος τη χώρας μας από αυτές τις γενναιόδωρες παραχωρήσεις;

H ακύρωση του αγωγού Eastmed ,

, η πώληση των F16 στην Τουρκία ,

, η χλιαρή αμερικανική αντίδραση στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο ,

, και καμία αμερικανική αντίδραση όταν το Oruc Reis και τουρκικά πολεμικά έφταναν έξω από τη Ρόδο και το Καστελόριζο,

όταν το και τουρκικά πολεμικά έφταναν έξω από τη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπως και καμία αμερικανική αντίδραση στην ακύρωση από την Τουρκία του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην Κύπρο, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα.

Χαρακτήρισε «αυτονόητο ότι θα έπρεπε να ανταποκριθούμε στο αίτημα της Κύπρου για αμυντική στήριξη» και τόνισε μάλιστα πως «ορθώς το πράξαμε», όπως «ορθώς στείλαμε Patriot στην Κάρπαθο».

Αλλά την ίδια στιγμή, είπε, «είναι ανεύθυνο να δίνεις γραμμή σε ΜΜΕ μιλούν για την Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη. Και για ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος».

Προειδοποίησε περαιτέρω πως «ο πόλεμος στην περιοχή δεν πρέπει να γίνει αφορμή να εγκαταλείψουμε τη λύση του Κυπριακού ή να παγιωθεί η διχοτόμηση, το αντίθετο» αλλά «πρέπει να αποτελέσει καμπάνα κινδύνου».

«Για να αγωνιστούμε για μια επανενωμένη και ομόσπονδη Κύπρο» είπε, «χωρίς εγγυητές και κατοχικά στρατεύματα, γιατί μόνο μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ μπορεί να εξασφαλίσει ειρήνη και σταθερότητα. Και μόνο μια “αυτόνομη Ευρώπη”, που είναι και το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, μπορεί σε αυτό να συνεισφέρει”.

Αντιθέτως, κατέληξε «η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ μόνο σε νέους κινδύνους μπορεί να οδηγήσει. Καμία ασφάλεια και σταθερότητα δε μπορεί αυτή η προοπτική να επιφέρει στη πολύπαθη Κύπρο».

Τέσσερις προτάσεις για την ενεργειακή δημοκρατία στη Δυτική Μακεδονία

Αναφερόμενος στην ανάγκη να διαμορφωθεί ένας οδικός χάρτης για δίκαιη μετάβαση, με κοινωνικό πρόσημο και για ενεργειακή ασφάλεια, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε μια δέσμη 4 προτάσεων «άμεσης ανάγκης, αλλά και προοπτικής», που εντάσσεται όπως είπε «σε ένα ενιαίο όραμα για την εγκαθίδρυση της ενεργειακής δημοκρατίας όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία αλλά σε ολόκληρη τη χώρα».

Πρώτον: Δωρεάν ενέργεια για τη Δυτική Μακεδονία.

Προτείνουμε ένα εγγυημένο πακέτο για 20 χρόνια, δωρεάν ενέργειας για κάθε νοικοκυριό στις περιοχές απολιγνιτοποίησης μέσα από φωτοβολταϊκά πάρκα κοινοτικής ιδιοκτησίας και μέσα από εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.

Παράλληλα, εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε η δωρεάν ενέργεια να είναι σταθερή και αξιόπιστη.

Επίσης, την ένταξη κάθε νοικοκυριού σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, σε σχήματα συλλογικής αυτοπαραγωγής, με πλήρη κάλυψη του κόστους συμμετοχής από δημόσιους πόρους.

Και τέλος, την απόδοση όλων των εκτάσεων που αποδεσμεύονται από τον λιγνίτη σε νέους αγρότες για καλλιέργεια.

Δεύτερον: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αναβάθμισης των ενεργειακών Κοινοτήτων.

Σήμερα, σχεδόν το 20% των Ελλήνων δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Το 40-45% ζει με ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς. Και η απάντηση δεν είναι τα επιδόματα αλλά η αλλαγή ενεργειακής δομής.

Προτείνουμε εθνικό στρατηγικό σχέδιο, στα πρότυπα χωρών όπως η Ολλανδία, που θα φέρει τις ενεργειακές κοινότητες στο 15% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη πενταετία, με 200.000 πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και τουλάχιστον 50.000 ευάλωτα νοικοκυριά να μπουν σε σχήματα συλλογικής αυτοπαραγωγής.

Με δέσμευση τουλάχιστον 10% του νέου ηλεκτρικού χώρου ανά Περιφέρεια για ενεργειακές κοινότητες ευρείας βάσης.

Αυτό σημαίνει: μείωση 40-70% ετησίως στον λογαριασμό ρεύματος κάθε νοικοκυριού που συμμετέχει.

Τέλος προβλέπουμε την απλοποίηση της αδειοδότησης, με σύσταση ενιαίας υπηρεσίας για τις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να τελειώσει η γραφειοκρατική ομηρία.

Τρίτον: Φθηνή ενέργεια στους δήμους.

Με υποχρεωτική σύσταση ενεργειακής κοινότητας σε κάθε δήμο άνω των 10.000 κατοίκων· μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του REPowerEU, που η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν υπάρχει.

Στόχος: Κάλυψη τουλάχιστον 15% των ενεργειακών αναγκών δημοτικών υποδομών μέσα στην επόμενη πενταετία. Φθηνότερη ύδρευση και άρδευση.

Αλλά και κάτι ακόμα: Θέσπιση, σε κάθε δήμο, δομή στήριξης για την ενεργειακή φτώχεια, ειδικής υπηρεσίας που θα εντάσσει ευάλωτα νοικοκυριά σε ενεργειακές κοινότητες, θα βοηθά στην ενεργειακή αναβάθμιση σπιτιών, θα φροντίζει ώστε κανείς να μην μένει στο κρύο.

Τέταρτον: Ρήτρα ανταπόδοσης από τις μεγάλες επενδύσεις.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει το Giga Data Center στη Δυτική Μακεδονία. Ένα γιγάντιο υπολογιστικό κέντρο. Ένα από τα 7 μεγάλα που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ενεργοβόρος επένδυση 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, στον χώρο του Αγίου Δημητρίου.

Πρώτα από όλα η ενέργεια που θα απαιτηθεί θα πρέπει να παράγεται εξολοκλήρου από τους κατασκευαστές και όχι να απορροφά τη δική σας ενέργεια.

Επίσης, με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας στα νοικοκυριά των περιοχών που θα φιλοξενήσουν αυτές τις υποδομές θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή δωρεάν της βασικής τους ενέργειας.

Και τέλος η θερμότητα που θα παράγεται στα συστήματα ψύξης να αξιοποιηθεί για να τροφοδοτήσει τα δίκτυα τηλεθέρμανσης της περιοχής.

Δωρεάν βασική ενέργεια στα νοικοκυριά των περιοχών που φιλοξενούν αυτές τις υποδομές.

Άμεση λειτουργία της μονάδας Πτολεμαϊδα 5»

Σημείωσε επίσης, πως όσο ο πόλεμος απειλεί το κόστος της ενέργειας δεν πρέπει εμείς να περιμένουμε το μοιραίο με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά παράλληλα με την αμυντική ασπίδα, θα πρέπει να φτιαχτεί και μια «ενεργειακή ασπίδα», για την οικονομία, την παραγωγή, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις. Και ασπίδα κατά της ακρίβειας.

Αυτό μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον ίδιο, «με ριζική αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ, από συμμέτοχο και συνένοχο της κερδοσκοπίας, σε σύμμαχο της κοινωνίας και των νοικοκυριών». Αλλά «και με την άμεση λειτουργία της μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, όχι με εισαγόμενο φυσικό αέριο, αλλά με τα λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής».

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Κικίλιας: «Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος» – Τι απάντησε για τα σενάρια αυξήσεων στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (Video)

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

Επίθεση Καραμανλή στην κυβέρνηση για το αγροτικό με αιχμές για τις κινητοποιήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ





