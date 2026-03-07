Τσίπρας: Στην Κοζάνη για την παρουσίαση της «Ιθάκης», μετά τα μηνύματα από Θεσσαλονίκη (Live)

Μετά την χθεσινή επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του σε εκδήλωση Πρωτοβουλίας Πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ο Αλέξης Τσίπρας μιλά απόψε στην Κοζάνη, στο πλαίσιο μίας ακόμη παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στον πόλεμο, στην εγχώρια συγκυρία – «έχουν βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά» είπε χθες – αλλά και στην ανάγκη να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση όχι ως άθροισμα δυνάμεων, αλλά ως «πολλαπλασιασμός» όπως είπε χθες. Σημειώνεται ότι κάνοντας μια αναφορά που παραπέμπει στο χρόνο των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα είπε: «Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις: να πας νωρίτερα και να σε στήσει, ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε. Και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα».

Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση στην Κοζάνη, αυτή αρχίζει στις 19:00 και πραγματοποιείται στην Εύξεινο Λέσχη Κοζάνης-Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού (Φιλίππου Β 30).

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν ο Σωκράτης Βατάλης, πολιτικός μηχανικός, η Ευγενία Γάκη, εκπαιδευτικός, ο Θόδωρος Καρυπίδης, πρώην Περιφερειάρχης – Δημοσιογράφος, ο Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης-συγγραφέας και ο Στέφανος Μπαλταγιάννης, Διευθυντής σε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Τον συντονισμό θα κάνει η δημοσιογράφος Γεωργία Λοτσοπούλου.

Θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Κικίλιας: «Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος» – Τι απάντησε για τα σενάρια αυξήσεων στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (Video)

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

Επίθεση Καραμανλή στην κυβέρνηση για το αγροτικό με αιχμές για τις κινητοποιήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ