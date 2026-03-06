Τσίπρας σε εκδήλωση υποστηρικτών του: Θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε και θα είμαστε σύντομα

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να παρακολουθήσει εκδήλωση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου που οργανώνει Πρωτοβουλία Πολιτών, ουσιαστικά υποστηρικτών του νέου κόμματος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Αν και δεν είχε προετοιμάσει κάποια ομιλία – σκοπός ήταν πρωτίστως να ακούσει σύμφωνα με τους συνεργάτες του – προχώρησε σε μια σύντομη παρέμβαση κατά την οποία έστειλε μηνύματα σε σχέση με το νέο κόμμα, το «πότε» και με «ποιους».

Ανέφερε ενδεικτικά ότι στο ραντεβού με την Ιστορία δεν πρέπει να πας ούτε πολύ νωρίς ούτε αργά. Ανέφερε επίσης, «Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα. Όσο για την απάντηση στο ερώτημα “με ποιους;”», σημείωσε με νόημα: «Με όλους όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για ισχυρή πρόταση. Αρκεί να αφήνουν έξω από τις αίθουσες την ιδιοτέλεια τους».

Μεταξύ άλλων σημείωσε τα εξής:

-Έχουν συγκροτηθεί δεκάδες πρωτοβουλίες χωρίς συντονισμό … Δείχνει ότι υπάρχει μια ανάγκη. Να μην αφήσουμε το ανήθικο καθεστώς να αυγατίσει τα χρόνια που μας κυβερνά. Αν κάτι μας καλεί όλους τους προοδευτικούς πολίτες να δράσουμε, είναι η κοινή αίσθηση ότι αυτό το καθεστώς αλωνίζει γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος. Υπάρχει και αδυναμία στον προοδευτικό χώρο.

-Έχουν βυθίσει την χώρα στη διαφθορά και στις ανισότητες

-Αυτό που πρέπει να μας παρακινήσει, και να μας τραβήξει είναι η επιθυμία του φοιτητή να εργαστεί εδώ, του συνταξιούχου να ζήσει με αξιοπρέπεια.

-Θέλω να πω ότι είμαι ανήσυχος, (…). Μπαίνουμε σε πολύ δύσκολη περίοδο, εικόνες που δεν είναι ταινία αλλά η τρομακτική πραγματικότητα. Οι συνέπειες Δεν είναι απλά στην γειτονιά μας. Μας ακουμπάνε.

-Είναι αναγκαιότητα επιστροφής στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτικής. Ελλάδα ισχυρή αλλά και σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης.

-Αυτό που ζούμε είναι πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα και την δημοκρατία όταν δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος. Όσο δεν υπάρχει, ο κίνδυνος είναι να αναπτυχθεί ο πόλος αλλού, στην ακροδεξιά. Καμία από τις υπάρχουσες δυνάμεις του προοδευτικού κόσμου, δεν είναι ότι δεν θέλουν αλλά δεν μπορούν.

-Δεν αρκεί η πρόσθεση. Αν προσθέσεις την φθορά με την φθορά , είναι φθορά, με την φθορά δεν αντιμετωπίσεις την διαφθορά…Από την πρόσθεση στον πολλαπλασιασμό

-Υπέρβαση, και πολλαπλασιασμός. Επανίδρυση της Προοδευτικής παράταξης.

-Πότε; Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου…Θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα, όταν θα έχουμε σχέδιο και ομάδα με ανάλωση και εμπειρία και θα κερδίζει στο γήπεδο . Θα ξεκινήσουμε μαζί την προσπάθεια όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε.

Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις, να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα.

-Με ποιους; Με όλους όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για ισχυρή πρόταση. Αρκεί να αφήνουν έξω από τις αίθουσες την ιδιοτέλεια τους.

-Πάθαμε και μάθαμε και από τις νίκες κι απο τις ήττες.

