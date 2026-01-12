Το «γιγάντιο» κουνέλι που έσωσε έναν διαβητικό από τον θάνατο

Η πρώτη φορά που ο Σάιμον Στέγκαλ είδε ένα φλαμανδικό «γιγαντιαίο» κουνέλι ήταν το 2002, σε μια έκθεση στο Πίτερμπορο. Δεν ήξερε καν ότι υπήρχε τέτοιο ζώο. Εκείνη τη στιγμή, όμως, κατάλαβε πως ήθελε οπωσδήποτε ένα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποτε θα του έσωζε τη ζωή.

Η Ντόρι ήταν ακόμα μωρό όταν την πήραν στο σπίτι, αλλά ήδη ξεχώριζε σε μέγεθος. Μεταφέρθηκε αρχικά σε ένα κλουβί γάτας, το οποίο σύντομα έγινε άχρηστο. Όταν μεγάλωσε πλήρως, έφτασε σχεδόν τα 10 κιλά και ο Σάιμον τη έβγαζε βόλτα με λουρί, όπως θα έκανε κανείς με έναν σκύλο.

Photo: Guardian / Simon Steggall

Η όρεξή της ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Και όταν τελείωναν τα λαχανικά, έβρισκε άλλους τρόπους να χορτάσει. Επειδή ζούσε μέσα στο σπίτι, συχνά μασούσε καλώδια υπολογιστών, έπιπλα και σοβατεπί.

Το πιο ξεχωριστό στοιχείο της Ντόρι, όμως, δεν ήταν ούτε το μέγεθος ούτε η λαιμαργία της. Ήταν η εξυπνάδα της. Ένα βράδυ το 2004, ενώ ο Σάιμον έβλεπε τηλεόραση με την τότε σύζυγό του, άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του και να πέφτει σε διαβητικό κώμα. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη ή ακόμη και στον θάνατο, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Η σύζυγός του νόμιζε απλώς ότι είχε αποκοιμηθεί από την κούραση.

Η Ντόρι, όμως, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήδηξε πάνω στο σώμα του, άρχισε να χοροπηδά, να χτυπά με δύναμη το στήθος του και να του γλείφει το πρόσωπο. Η ασυνήθιστη αυτή συμπεριφορά ήταν που έκανε τη σύζυγό του να καταλάβει τον κίνδυνο και να καλέσει αμέσως ασθενοφόρο.

Ο Σάιμον δεν μπόρεσε ποτέ να εξηγήσει πώς ακριβώς η Ντόρι κατάλαβε τι συνέβαινε. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα ζώα μπορούν να αντιληφθούν την ασθένεια ή τον κίνδυνο στον άνθρωπο που ζουν μαζί του. Ίσως μύρισε τη χαμηλή γλυκόζη στο αίμα του ή ένιωσε την αλλαγή στον καρδιακό του ρυθμό. Όποια κι αν είναι η εξήγηση, χωρίς τη δική της αντίδραση, δεν θα είχε επιβιώσει.

Τις επόμενες ημέρες, η Ντόρι έγινε μικρή διασημότητα. Η τοπική εφημερίδα τη φιλοξένησε στο πρωτοσέλιδο και ακολούθησαν και μεγαλύτερα μέσα. Υπήρξε ακόμη και πρόταση για εμφάνιση σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, η οποία τελικά απορρίφθηκε, επειδή δεν υπήρχε τρόπος να φιλοξενηθεί ένα γιγάντιο κουνέλι σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο.

Photo: Guardian / Simon Steggall

Ως ανταμοιβή, η Ντόρι έγινε το πρώτο επίτιμο ζωικό μέλος της Ένωσης Προστασίας Κουνελιών.

Η Ντόρι πέθανε ξαφνικά, μόλις δύο ετών. Τα σημάδια που άφησε στο χαλί έμειναν ως μικρές υπενθυμίσεις της παρουσίας της. Το μεγαλύτερο αποτύπωμα, όμως, το άφησε στον ίδιο τον Σάιμον. Η σύντομη ζωή της ήταν γεμάτη και εκείνος προσπαθεί να ζει τη δική του έχοντάς την πάντα στη μνήμη του.

(Με στοιχεία από Guardian)

