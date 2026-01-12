Pandorogate: Το «γλυκό» σκάνδαλο με την Κιάρα Φεράνι και τις πολιτικές προεκτάσεις

Η πτώση του πιο πολιτικά επιδραστικού ζευγαριού του ιταλικού Instagram σε ένα σκάνδαλο απάτης γύρω από τις πωλήσεις γλυκού χριστουγεννιάτικου ψωμιού pandoro, καθηλώνει τη χώρα, με «περαστικούς ρόλους» ακόμη και για την πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, και τον αναπληρωτή της, Ματέο Σαλβίνι.

Όπως αναφέρει το Politico, η Κιάρα Φεράνι, άλλοτε το πρόσωπο της ιταλικής μόδας στα κοινωνικά δίκτυα, αντιμετωπίζει αυτή την εβδομάδα το ενδεχόμενο φυλάκισης, λόγω του αποκαλούμενου σκανδάλου Pandorogate.

Η διάσημη influencer κατηγορείται ότι το 2023 παραπλάνησε καταναλωτές προωθώντας την πώληση πολυτελών, πασπαλισμένων με ζάχαρη μπριός, των οποίων η φουσκωμένη τιμή υποτίθεται ότι θα στήριζε άρρωστα παιδιά.

Η δίκη της ξεκίνησε σε δικαστήριο του Μιλάνου στα τέλη Νοεμβρίου, με την απόφαση να αναμένεται στις 14 Ιανουαρίου. Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει ποινή φυλάκισης 20 μηνών. Η Φεράνι αρνείται κατηγορηματικά κάθε αδίκημα. «Ό,τι κάναμε, το κάναμε με καλή πίστη· κανείς μας δεν αποκόμισε κέρδος», δήλωσε στο δικαστήριο στις 25 Νοεμβρίου.

Ο πρώην σύζυγός της, Φεντερίκο Λούτσια, γνωστός ως Fedez, δεν κατηγορήθηκε στο σκάνδαλο, όμως ο γάμος τους κατέρρευσε υπό το βάρος της δημόσιας προσοχής και εκείνος έκανε μια εντυπωσιακή στροφή προς την πολιτική Δεξιά.

Ακόμη και πριν ξεκινήσει η δίκη, η υπόθεση είχε πολιτική διάσταση. Το λαμπερό ζευγάρι ήταν διάσημο για τη στήριξη προοδευτικών σκοπών, αντιπαρατιθέμενο στο πιο παραδοσιακό καθολικό κατεστημένο. Αντιμετώπισαν τις διακρίσεις, έκαναν εκστρατείες για τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+ και συγκέντρωσαν χρήματα για μονάδες εντατικής θεραπείας κατά την πανδημία της Covid.

Μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο, η συντηρητική πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έσπευσε να κατονομάσει τη Φεράνι ως λάθος είδους πρότυπο. «Τα πραγματικά πρότυπα… δεν είναι influencers που βγάζουν πολλά χρήματα προωθώντας ακριβά πανετόνε που υποτίθεται ότι είναι για φιλανθρωπία», είπε η Μελόνι από τη σκηνή της συγκέντρωσης Atreju της ιταλικής ακροδεξιάς το 2023.

Μήνες αργότερα, το 2024, η Μελόνι παρουσίασε νομοσχέδιο – που πλέον αποκαλείται νόμος Φεράνι –, το οποίο στοχεύει άμεσα influencers που θεωρούνται ύποπτοι ότι παραπλανούν το κοινό τους με λαμπερές καμπάνιες. Η προτεινόμενη νομοθεσία δεν αποτελεί τη νομική βάση της δίωξης της Φεράνι, η οποία εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή και απάτης, όμως ερμηνεύτηκε ευρέως ως πολιτική αντίδραση στο σκάνδαλο που φέρει το όνομά της.

Αντίθετα, ο αναπληρωτής της Μελόνι, ο Σαλβίνι της Λέγκας, έσπευσε να υπερασπιστεί τη Φεράνι, δηλώνοντας ότι είναι «σοκαρισμένος» από την «κακία και το μένος» που στράφηκαν εναντίον της influencer και της οικογένειάς της.

Η σχέση του Fedez με τον Σαλβίνι

Πράγματι, φαίνεται πως μετά το Pandorogate οικοδομείται ένας δεσμός ανάμεσα στον Fedez και τον Σαλβίνι.

Ο κάποτε έντονος επικριτής της ιταλικής ακροδεξιάς, Fedez, εμφανίζεται πλέον δίπλα σε δεξιές προσωπικότητες, ενώ κάλεσε τον σκληροπυρηνικό της Λέγκας Ρομπέρτο Βαννάτσι στο podcast του και παρευρέθηκε στο συνέδριο νεολαίας του συντηρητικού κόμματος Forza Italia. Στα απομνημονεύματά του, μάλιστα, επαινεί τον Σαλβίνι, λέγοντας ότι ήταν από τους λίγους δημόσιους παράγοντες που τον στήριξαν συστηματικά στη δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιό του.

«Ήταν ο μόνος που μου έδειξε αληθινή ενσυναίσθηση. Και αυτό, παρότι είχαμε πολύ διαφορετικές ιδέες και είχαμε πει τα πάντα ο ένας για τον άλλον στο παρελθόν», έγραψε.

Το Politico επικοινώνησε τόσο με την εταιρία Chiara Ferragni Brand και τους δικηγόρους της, όσο και με το γραφείο δημοσίων σχέσεων του Fedez για σχόλια, χωρίς να λάβει απάντηση.

Αυτοκρατορία των millennials

Πριν από το δικαστικό δράμα, η Φεράνι, 38 ετών, και ο Fedez, 36, πέρασαν μια δεκαετία χτίζοντας κάτι μοναδικό στη δημόσια ζωή της Ιταλίας: Μια αυτοκρατορία των millennials που συνδύαζε μόδα, επιχειρηματικότητα, ακτιβισμό και ψυχαγωγία σε μια ενιαία, εξαιρετικά προσοδοφόρα μηχανή επιρροής.

Η Φεράνι, πρώην φοιτήτρια νομικής, ξεκίνησε το blog «The Blonde Salad» με τον τότε σύντροφό της το 2009. Μέχρι το 2016, είχε εξελιχθεί σε περιοδικό lifestyle και πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που πουλούσε γόβες, αποσκευές και φούτερ σχεδιασμένα από τη Φεράνι, με το γνωστό σαρκαστικό λογότυπο-μάτι κεντημένο στο στήθος.

Οι οίκοι πολυτελείας το πρόσεξαν. Μετακινήθηκε από τη blog-όσφαιρα στις πρώτες σειρές των εβδομάδων μόδας, εξασφαλίζοντας επικερδείς συνεργασίες, ενώ έγινε και αντικείμενο μελέτης στο Harvard Business School.

Η πορεία του Fedez ήταν διαφορετική. Ήταν δεξιοτέχνης στο «να συλλαμβάνει τις πολιτισμικές αλλαγές στην Ιταλία», δήλωσε ο Φραντσέσκο Οτζιάνο, δημοσιογράφος και ειδικός στην ψηφιακή και πολιτική επικοινωνία.

Ήδη καταξιωμένος ως ράπερ στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο Fedez επανεφηύρε τον εαυτό του ως πολιτικό πυροκροτητή. Προκάλεσε δημόσια τη Μελόνι, έγραψε το επίσημο τραγούδι του λαϊκιστικού Κινήματος Πέντε Αστέρων το 2014 και χρησιμοποίησε τηλεοπτικές εμφανίσεις στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο για να επικρίνει δεξιούς πολιτικούς. Ήταν θορυβώδης, συγκρουσιακός και άνετος στο να συνδυάζει τη διασημότητα με τον ακτιβισμό.

Όταν η Φεράνι και ο Fedez γνωρίστηκαν το 2016, η σχέση τους μετατράπηκε γρήγορα σε κοινό brand. Ο γάμος τους το 2018 ήταν ένα μιντιακό γεγονός κορεσμένο από χορηγίες. Η οικογενειακή τους ζωή ξετυλιγόταν ως ένα επιμελώς σκηνοθετημένο και εξαιρετικά λαμπερό reality show, που παρακολουθούσαν εκατομμύρια.

Και αυτό λειτούργησε. «Η Ιταλία ήταν πάντα ορφανή από βασιλικά ζευγάρια», εξήγησε ο Οτζιάνο. Η χώρα «αυταπατήθηκε ότι η Φεράνι και ο Fedez ήταν το τέλειο ζευγάρι» και βοήθησε να χτιστεί ο μύθος τους παρακολουθώντας κάθε τους κίνηση.

Οι δύο τους στήριξαν δυναμικά το νομοσχέδιο Ζαν, που στόχευε στην προστασία από τη βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και αναπηρίας, αλλά δεν ψηφίστηκε ποτέ. Επίσης χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα τους για να αναδείξουν την υπόθεση της Μαλίκα, υποστηρίζοντας τη νεαρή γυναίκα που εκδιώχθηκε από το σπίτι της επειδή αγαπούσε άλλη γυναίκα, και συγκέντρωσαν εκατομμύρια για μονάδες εντατικής θεραπείας κατά την πανδημία.

Το δίδυμο έγινε ένα είδος πρότζεκτ ήπιας ισχύος, προσφέροντας διέξοδο σε μια Ιταλία των millennials που αντιτασσόταν στα παραδοσιακά εθνικιστικά και καθολικά πλαίσια. Δεν ήταν πολιτικοί, αλλά η επιρροή τους συναγωνιζόταν εκείνη πολιτικών που πάλευαν με ένα μεταβαλλόμενο μιντιακό τοπίο.

«Γλυκό» σκάνδαλο

Η προοδευτική πολιτική του ζευγαριού έκανε το «Pandorogate» μια θεαματική πτώση από την κορυφή.

Στα τέλη του 2023, η Φεράνι συνεργάστηκε με τη ζαχαροπλαστική εταιρία Balocco για να προωθήσει ένα pandoro περιορισμένης έκδοσης, σε ροζ κουτί, υπέρ του παιδιατρικού νοσοκομείου Regina Margherita του Τορίνο. Το μήνυμα ήταν απλό: Αγόρασε το pandoro για να στηρίξεις την έρευνα κατά του καρκίνου.

Όμως, η συμφωνία δεν συνδεόταν με τις πωλήσεις. Όπως αποκάλυψε πρώτη η δημοσιογράφος Σελβάτζια Λουκαρέλι, η Balocco είχε ήδη δωρίσει ένα σταθερό ποσό – 50.000 ευρώ – μήνες νωρίτερα, ενώ η Φεράνι έλαβε εμπορική αμοιβή για την καμπάνια. Ακόμη και το ίδιο το νοσοκομείο αρχικά παρεξήγησε τον τρόπο λειτουργίας της προώθησης.

Η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού (AGCM) επιβεβαίωσε αργότερα αυτά τα ευρήματα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η συσκευασία, τα δελτία Τύπου και οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα δημιούργησαν την παραπλανητική εντύπωση ότι οι καταναλωτές στήριζαν άμεσα τη φιλανθρωπία. Στην πραγματικότητα, κανένα ποσοστό των πωλήσεων δεν δωρίστηκε, ενώ οι εταιρίες της Φεράνι κέρδισαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ από την καμπάνια.

Οι αρχές ανταγωνισμού επέβαλαν πρόστιμα άνω των 1,4 εκατ. ευρώ στη Φεράνι και την Balocco για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, αναφέροντας ότι εταιρίες συνδεδεμένες με τη Φεράνι αποκόμισαν κέρδος από το σχήμα. Οργανώσεις καταναλωτών κάλεσαν τους εισαγγελείς να διερευνήσουν πιθανή απάτη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο δέσμευσης των λογαριασμών των εταιριών της.

Μέχρι το 2025, η αντιπαράθεση είχε μεταφερθεί στο ποινικό πεδίο. Οι εισαγγελείς του Μιλάνου ενσωμάτωσαν τα συμπεράσματα της AGCM στη δικογραφία, κατηγορώντας τη Φεράνι για κακουργηματική απάτη, καθώς φέρεται να δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες στους αγοραστές.

Για τους πολιτικούς της αντιπάλους, το Pandorogate ήταν μια περίπτωση όπου η φιλανθρωπία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο μάρκετινγκ. Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε στο διάταγμα με το οποίο αποφασίστηκε η διεξαγωγή της δίκης στο Μιλάνο ότι η Φεράνι «χρησιμοποίησε» τη φιλανθρωπία «για να ενισχύσει την εικόνα της».

Φούσκα φήμης

Το σκάνδαλο δεν έπληξε μόνο το εμπορικό brand του ζευγαριού. Αμαύρωσε και την προοδευτική εικόνα που είχαν χτίσει.

«Ο Fedez ήταν πάντα καλύτερος στον έλεγχο της αφήγησης», είπε ο Οτζιάνο, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί κατάφερε να παραμείνει επίκαιρος στο ιταλικό μιντιακό τοπίο.

Μετά το διαζύγιο, ο Fedez πήρε ξανά τον έλεγχο του δημόσιου λόγου γράφοντας μια αυτοβιογραφία. Σε αυτήν περιγράφει πώς, ενώ ήδη πάλευε μετά από χειρουργική επέμβαση για καρκίνο, πέρασε από αλλεπάλληλες νοσηλείες, κρίσεις πανικού, βαριά φαρμακευτική αγωγή και περιόδους ασταθούς συμπεριφοράς, βρίσκοντας στήριξη σε απρόσμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Σαλβίνι.

Ακολούθησε μια δημόσια επανατοποθέτηση. Ο Fedez λάνσαρε ένα νέο podcast, όπου συχνά φιλοξενεί μερικές από τις πιο έντονα δεξιές φωνές της Ιταλίας, από πολιτικούς μέχρι καλλιτέχνες και influencers. Ο ίδιος το αποκαλεί «διάλογο», ενώ οι επικριτές του το χαρακτηρίζουν πολιτική στροφή. Και το κοινό του έχει αλλάξει: Πιο ανδρικό, πιο καχύποπτο και ολοένα πιο κοντά σε ένα περιβάλλον τύπου Joe Rogan, που προτιμά την αφιλτράριστη κουβέντα από την ιδεολογική σαφήνεια.

Η Φεράνι επέλεξε τη σιωπή. Τα νομικά προβλήματα, η κατάρρευση της φήμης και η αποχώρηση συνεργαζόμενων brands την ωθούν πλέον σε μεγάλο βαθμό εκτός δημόσιας ζωής.

Η πτώση τους αφαιρεί ένα από τα λίγα υψηλής προβολής αντίβαρα σε μια εθνικιστική κυβέρνηση που πλέον κυριαρχεί στην ψηφιακή επικοινωνία.

Τι απομένει από την κληρονομιά τους; Σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τις καμπάνιες μάρκετινγκ, «οι εταιρίες είναι σίγουρα πιο προσεκτικές», είπε ο Οτζιάνο.

Η Φεράνι αντιμετωπίζει τώρα μια νομική μάχη και μια απότομη ανηφόρα για να ξανακερδίσει τη δημόσια εμπιστοσύνη. Ο Fedez έχει ανταλλάξει τον ακτιβισμό με ψυχαγωγία βασισμένη σε απόψεις στο podcast του. Το κοινό τους brand επιχειρηματικής αισιοδοξίας και προοδευτικής υπεράσπισης έχει εξατμιστεί.

Εκείνη πλήρωσε βαρύτερο τίμημα από τον Fedez, όμως και οι δύο καριέρες τους ήταν πάντοτε χτισμένες πάνω σε έναν συμβιβασμό.

Όπως το θέτει ο Οτζιάνο: «Πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στην προσοχή και τη φήμη. Κάποιοι διαλέγουν τη φήμη πάνω απ’ όλα, και τη στιγμή που υπάρχει έστω και το παραμικρό σκάνδαλο, όλα καταρρέουν».

Διαβάστε επίσης:

Δισεκατομμυριούχος δώρισε 10.000 δολάρια στον πράκτορα του ICE που σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ

Ποιες οι επιλογές του Τραμπ εάν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν – Εκατοντάδες νεκροί στις διαδηλώσεις, χιλιάδες συλλήψεις – Νέα προειδοποίηση Χαμενεΐ

Κυπριακό videogate: Αναφορές για δεύτερο βίντεο δημιουργούν «πονοκέφαλο» στον Χριστοδουλίδη