Κυπριακό videogate: Αναφορές για δεύτερο βίντεο δημιουργούν «πονοκέφαλο» στον Χριστοδουλίδη 

Συνεχίζονται οι τριγμοί στην Κύπρο μετά το βίντεο που δείχνει τον πρώην Διευθυντή του Γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και τον Γιώργο Λακοτρύπη να δίνουν οδηγίες για μίζες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Πολίτη», τα αποσπάσματα με τον Χαραλάμπους, υπεκλάπησαν από κοινή βιντεοκλήση με Λακκοτρύπη και τους υποτιθέμενους επενδυτές, που έγινε στις 9 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε αναχωρήσει εκείνη την ώρα προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ανάπτυξης Ακινήτων.

Αν η πληροφορία αυτή ευσταθεί, ανατρέπει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κρατήσει αποστάσεις από τον Λακκοτρύπη. Και όλα αυτά ενώ πονοκέφαλο προκαλούν και οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι υπάρχει και δεύτερο βίντεο.

Δεν αποσύρουν προς το παρόν τη στήριξη τους ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ

Το ζήτημα απασχόλησε αλλεπάλληλες συσκέψεις που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ανάμεσα σε άλλους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον πρόερδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο ο οποίος ζητούσε όλες τις προηγούμενες μέρες επιτακτικά εξηγήσεις. Η κρίση έφερε αμηχανία, ωστόσο ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστηρίζει πως δεν τέθηκε -προς το παρόν- ζήτημα αποχώρησης από την κυβέρνηση. Ούτε η ΕΔΕΚ βάζει στο κάδρο επίσημα ενδεχόμενο αποχώρησης, παρά τις φωνές που ακούγονται εσωτερικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πλανάται το παράπονο ότι τουλάχιστον μέχρι αργά το απόγευμα δεν υπήρξε καμία επικοινωνία του Προέδρου της ΕΔΕΚ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συνεδρίασε λοιπόν το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του κόμματος και κατέληξε σε έναν τρίγωνο αιτημάτων. Ζητούμενα είναι ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, η κατάργηση του ταμείου AFKS και τη δημοσιοποίηση των εισφορών που έγιναν σε αυτό, παρά τις περί του αντιθέτου πρόνοιες της νομοθεσίας.

Σημειώνεται πως, οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα για το 2024 είναι δημοσιευμένες. Συγκεκριμένα, καταγράφονται έσοδα από εισφορές 2.176.196 ευρώ, δόθηκε οικονομική βοήθεια ύψους 1.597.210. Υπάρχουν λειτουργικά έξοδα 5.854 ευρώ (αμοιβή ελεγκτών), άρα μένει ένα πλεόνασμα 573.132 ευρώ. Το πλεόνασμα για το 2013 ήταν πολύ μεγαλύτερο, με τα συσσωρευμένα πλεονάσματα, την τελευταία μέρα του 2024 ο φορέας παρουσιάζει ρευστότητα 2.644.235 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Δεκτή η παραίτηση Χαραλάμπους: «Πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης», λέει ο Χριστοδουλίδης

Διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνει το σκάνδαλο διαφθοράς στην Κύπρο μετά την παραίτηση του κορυφαίου βοηθού του προέδρου

Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη: Η διπλωμάτης που βρέθηκε στην καταιγίδα ενός σκανδάλου – Ποια είναι η Πρώτη Κυρία της Κύπρου