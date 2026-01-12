Το Ιλινόι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ για «επικίνδυνη χρήση βίας»

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε η Πολιτεία του Ιλινόι κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας την «επικίνδυνη χρήση βίας» από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) στο πλαίσιο επιχειρήσεων που, σύμφωνα με την πολιτειακή κυβέρνηση, παρουσιάζονται ως επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Καταγγελίες για στρατιωτικού τύπου επιχειρήσεις

Όπως αναφέρεται στη μήνυση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι, ένστολοι με στρατιωτική εκπαίδευση και βαρύ οπλισμό επιχειρούν επί μήνες στο Σικάγο και στις γύρω περιοχές, προχωρώντας – σύμφωνα με την καταγγελία – σε παράνομες στάσεις, ανακρίσεις και συλλήψεις πολιτών.

Στο κείμενο της προσφυγής τονίζεται ότι τα στελέχη αυτά φέρουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, ενώ κατηγορούνται ακόμη και για επιθέσεις με χημικά μέσα εναντίον κατοίκων.

«Δεν πρόκειται για επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας»

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ, ξεκαθάρισε ότι η Πολιτεία αμφισβητεί ευθέως τον χαρακτήρα των επιχειρήσεων αυτών, υποστηρίζοντας ότι δεν συνιστούν απλή εφαρμογή του νόμου.

«Αν και οι εναγόμενοι περιγράφουν αυτήν την επίθεση ως “επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης”, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μήνυση, η οποία περιγράφει ένα σκηνικό εκτεταμένης αστυνομικής βίας και αυθαίρετης δράσης.

Κατηγορίες για πρόκληση φόβου και κοινωνικής αναταραχής

Στο ίδιο έγγραφο, η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται ότι με τις συγκεκριμένες πρακτικές «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία του Ιλινόι, πλήττοντας την ασφάλεια και τα δικαιώματα των κατοίκων.

Η υπόθεση αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τη σύγκρουση ανάμεσα σε Δημοκρατικές Πολιτείες και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σε μια περίοδο αυξημένων πολιτικών και κοινωνικών εντάσεων γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

