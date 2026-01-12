search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 00:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 23:25

Το Ιλινόι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ για «επικίνδυνη χρήση βίας»

12.01.2026 23:25
ETHNOFROURA-LOS-ANGELES-1

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε η Πολιτεία του Ιλινόι κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας την «επικίνδυνη χρήση βίας» από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) στο πλαίσιο επιχειρήσεων που, σύμφωνα με την πολιτειακή κυβέρνηση, παρουσιάζονται ως επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Καταγγελίες για στρατιωτικού τύπου επιχειρήσεις

Όπως αναφέρεται στη μήνυση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι, ένστολοι με στρατιωτική εκπαίδευση και βαρύ οπλισμό επιχειρούν επί μήνες στο Σικάγο και στις γύρω περιοχές, προχωρώντας – σύμφωνα με την καταγγελία – σε παράνομες στάσεις, ανακρίσεις και συλλήψεις πολιτών.

Στο κείμενο της προσφυγής τονίζεται ότι τα στελέχη αυτά φέρουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, ενώ κατηγορούνται ακόμη και για επιθέσεις με χημικά μέσα εναντίον κατοίκων.

«Δεν πρόκειται για επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας»

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ, ξεκαθάρισε ότι η Πολιτεία αμφισβητεί ευθέως τον χαρακτήρα των επιχειρήσεων αυτών, υποστηρίζοντας ότι δεν συνιστούν απλή εφαρμογή του νόμου.

«Αν και οι εναγόμενοι περιγράφουν αυτήν την επίθεση ως “επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης”, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μήνυση, η οποία περιγράφει ένα σκηνικό εκτεταμένης αστυνομικής βίας και αυθαίρετης δράσης.

Κατηγορίες για πρόκληση φόβου και κοινωνικής αναταραχής

Στο ίδιο έγγραφο, η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται ότι με τις συγκεκριμένες πρακτικές «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία του Ιλινόι, πλήττοντας την ασφάλεια και τα δικαιώματα των κατοίκων.

Η υπόθεση αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τη σύγκρουση ανάμεσα σε Δημοκρατικές Πολιτείες και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σε μια περίοδο αυξημένων πολιτικών και κοινωνικών εντάσεων γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης:

Pandorogate: Το «γλυκό» σκάνδαλο με την Κιάρα Φεράνι και τις πολιτικές προεκτάσεις

Δισεκατομμυριούχος δώρισε 10.000 δολάρια στον πράκτορα του ICE που σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ

Ποιες οι επιλογές του Τραμπ εάν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν – Εκατοντάδες νεκροί στις διαδηλώσεις, χιλιάδες συλλήψεις – Νέα προειδοποίηση Χαμενεΐ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_dasmoi_0304_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό μήνυμα Τραμπ μέσω Truth Social: Δασμός 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν

trump-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να οδηγήσει τον πλανήτη στην καταστροφή;

Συνεκπαίδευση δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού Ελλάδας, ΗΠΑ, Ισραήλ - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις πλοιάρχων στο Πολεμικό Ναυτικό – Όλα τα ονόματα

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES-1
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιλινόι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ για «επικίνδυνη χρήση βίας»

tanker-russia-venezuela-345
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν φέρεται να απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μετά από δύο χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

papaligoura
LIFESTYLE

Λένα Παπαληγούρα: «Έχω νιώσει άβολα – Με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του πατέρα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 00:05
trump_dasmoi_0304_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό μήνυμα Τραμπ μέσω Truth Social: Δασμός 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν

trump-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να οδηγήσει τον πλανήτη στην καταστροφή;

Συνεκπαίδευση δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού Ελλάδας, ΗΠΑ, Ισραήλ - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις πλοιάρχων στο Πολεμικό Ναυτικό – Όλα τα ονόματα

1 / 3