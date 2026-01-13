Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

Εις γνώση του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, εκτιμά πως έγιναν οι συνομιλίες των συνεργατών του με τους «Ολλανδούς επενδυτές» για τις περίφημες «μίζες» ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, σχολίασε πως το επίμαχο βίντεο που έχει προκαλέσει σάλο στο νησί «στην ουσία αποτυπώνει την ύπαρξη ενός μηχανισμού στο Προεδρικό που με όσα εμφανίζονται υπερβαίνουν το όριο του νόμου που ουσιαστικά συνδέει το ενδιαφέρον επενδυτών για να επενδύσουν στην Κύπρο με διευκόλυνση από το Προεδρικό έναντι ανταλλαγμάτων για να γίνει η δουλειά τους. Και την ίδια ώρα έχουμε την παρουσία ενός εξωθεσμικού παράγοντα που ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση υπουργός, να λειτουργεί σε ένας ρόλο λομπίστα που έχει μια άμεση και ιδιάζουσα σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με τον μέχρι πρότινος διευθυντή του γραφείου του προέδρου» σχολίασε εκτιμώντας πως οι κινήσεις των δύο εκ των τριών «πρωταγωνιστών» του επίμαχου βίντεο, γίνονταν εις γνώση του Χριστοδουλίδη.

«Είμαστε βέβαιοι ότι ήταν εις γνώση του προέδρου… Ζητήσαμε εξηγήσεις και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρόεδρο. Πρέπει να πω ότι ήταν εντελώς απογοητευτική και πολύ κατώτερη των περιστάσεων η αντίδραση και του προέδρου και των συνεργατών του πράγμα που δείχνει ότι το προεδρικό βρισκόταν σε μια αμηχανία σε σχέση με το πως να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα» είπε.

Ο Στεφάνου, αναφέρθηκε και στις συνομιλίες που είχε ο Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των κομμάτων που συγκυβερνούν στη χώρα, λέγοντας πως «κάποιοι βουλευτές των συμπολιτευόμενων κομμάτων είναι πάρα πολύ έντονοι. Ξέρουμε ότι έγινε συνάντηση με το μεγαλύτερο κόμμα της συγκυβέρνησης, το Δημοκρατικό Κόμμα, στο προεδρικό και εκεί το Δημοκρατικό Κόμμα έβαλε συγκεκριμένους όρους προς τον πρόεδρο ανάμεσα στους οποίους ήταν και η παραίτηση του κ. Χαραλάμπους και της κας Προέδρου όμως τις προηγούμενες μέρες, πριν τις παραιτήσεις, η τακτική του προεδρικού ήταν να κάνει επικοινωνιακή μετατόπιση από την ουσία του βίντεο στην προέλευση του βίντεο».

Τέλος, σχολίασε πως «η κυβέρνηση υφίσταται μια πολύ μεγάλη πολιτική ζημιά και νομίζω ότι πέραν από το ίδιο το σκάνδαλο και η προσπάθεια χειρισμού του όλου ζητήματος από μέρους της κυβέρνησης που ήταν προσπάθεια μετατόπισης και απόκρυψης, ακόμη κι αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγο -πολύ “μην αναφέρεστε σε αυτά γιατί θα πληρώσετε όλη τη ζημιά στις επόμενες εκλογές”, δείχνει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από μέρους της κυβέρνησης να χειριστεί το όλο θέμα προς την κατεύθυνση της κάθαρσης και της τιμωρίας, αλλά περισσότερο στην απόκρυψη ενός πολύ φανερού σκανδάλου».

