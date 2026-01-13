Ο Παχλαβί, οι Σάχηδες και το φάντασμα της επιστροφής: Το Ιράν εγκλωβισμένο σε δύο σκοτάδια

Την ώρα που το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης δείχνει πιο εύθραυστο από ποτέ και η διαδοχή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συζητιέται ανοιχτά σε διπλωματικά γραφεία και αναλυτικά τραπέζια, ένα όνομα από το παρελθόν επιστρέφει επίμονα στο προσκήνιο: Ρεζά Παχλαβί.

Ο γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, εξόριστος εδώ και 45 χρόνια, εμφανίζεται ξανά ως πιθανός πόλος συσπείρωσης της αντιπολίτευσης – και για πολλούς ως το πρόσωπο που «ονειρεύεται να γίνει Σάχης στη θέση του Χαμενεΐ». Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο αν ο Παχλαβί μπορεί. Είναι κυρίως αν πρέπει. Και τι ακριβώς εκπροσωπεί.

Ο διάδοχος χωρίς θρόνο

Ο Ρεζά Παχλαβί γεννήθηκε το 1960 στην Τεχεράνη και ανακηρύχθηκε διάδοχος του θρόνου σε ηλικία μόλις 7 ετών. Ήταν το παιδί–σύμβολο της δυναστείας, ο πρίγκιπας που προοριζόταν να συνεχίσει τη γραμμή των Παχλαβί σε ένα Ιράν που, στα μάτια της βασιλικής αυλής, όδευε προς τον «εκσυγχρονισμό».

Η Ισλαμική Επανάσταση του 1979 τα ανέτρεψε όλα. Ο πατέρας του, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ανατράπηκε, η μοναρχία κατέρρευσε, και η οικογένεια βρέθηκε στην εξορία. Ο Ρεζά ήταν μόλις 19 ετών όταν είδε το καθεστώς του πατέρα του να διαλύεται και τη χώρα του να περνά στα χέρια των αγιατολάχ.

Από τότε ζει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τον τίτλο του «διαδόχου» μόνο κατ’ όνομα – χωρίς θρόνο, χωρίς κράτος, χωρίς πραγματική εξουσία.

Τι λέει σήμερα

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί έχει επανεμφανιστεί δυναμικά. Μιλά σε δυτικά ΜΜΕ, συναντά πολιτικούς, απευθύνει μηνύματα στους Ιρανούς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Δηλώνει ότι:

το καθεστώς Χαμενεΐ είναι ανεπίστρεπτα απονομιμοποιημένο

είναι ανεπίστρεπτα απονομιμοποιημένο η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται σε φάση τελικής παρακμής

βρίσκεται σε φάση τελικής παρακμής και ότι το Ιράν χρειάζεται μεταβατική ηγεσία για να περάσει σε δημοκρατική φάση

Προσέχει, βέβαια, να λέει πως δεν διεκδικεί «αυτομάτως» τον θρόνο και ότι το μέλλον του πολιτεύματος πρέπει να κριθεί από τον λαό – ακόμη και με δημοψήφισμα. Όμως το όνομά του, το επώνυμό του και η ιστορία του, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια παρερμηνείας: για ένα κομμάτι της διασποράς και της αντιπολίτευσης, ο Παχλαβί είναι η νοσταλγική απάντηση στη θεοκρατία.

Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.

Οι Παχλαβί και το «εκσυγχρονισμένο» αυταρχικό κράτος

Η δυναστεία των Παχλαβί δεν ήταν μια ρομαντική βασιλική οικογένεια που έπεσε θύμα αδικίας. Ήταν μια σκληρή, αυταρχική εξουσία που κυβέρνησε το Ιράν επί 54 χρόνια.

Ο ιδρυτής της, Σάχης Ρεζά Παχλαβί, ανέβηκε στην εξουσία το 1925 με πραξικόπημα. Επέβαλε εκσυγχρονισμό από τα πάνω, διέλυσε παραδοσιακές δομές, καταδίωξε αντιφρονούντες, φίμωσε τύπο και κόμματα. Ναι, έχτισε κράτος. Ναι, περιόρισε τη δύναμη του κλήρου. Αλλά το έκανε με τη γλώσσα της μπότας.

Ο γιος του, Σάχης Μοχάμεντ Ρεζά Παχλάβι, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο – μόνο που πρόσθεσε και τη γεωπολιτική εξάρτηση. Στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και της Δύσης, κυβερνούσε με τη στήριξη μυστικών υπηρεσιών, στρατού και μιας από τις πιο διαβόητες μυστικές αστυνομίες της εποχής: της SAVAK.

Η SAVAK δεν ήταν απλώς υπηρεσία πληροφοριών. Ήταν μηχανισμός φόβου. Συλλήψεις, βασανιστήρια, εξαφανίσεις, φυλακίσεις χωρίς δίκη. Το Ιράν των Σάχηδων μπορεί να είχε μίνι φούστες στην Τεχεράνη και πετρέλαιο να ρέει, αλλά είχε και φυλακές γεμάτες πολιτικούς κρατούμενους.

Ο «εκσυγχρονισμός» ήταν επιλεκτικός. Η ανάπτυξη άνιση. Η διαφθορά τεράστια. Η απόσταση ανάμεσα στην αυλή και τον απλό Ιρανό χαοτική. Και η πολιτική συμμετοχή… ανύπαρκτη. Το καθεστώς των Σάχηδων δεν έπεσε από το πουθενά. Έπεσε γιατί είχε αποκοπεί από την κοινωνία.

Από τη μπότα του Σάχη στο ράσο του Αγιατολάχ

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι πικρή: η καταπίεση των Παχλαβί άνοιξε τον δρόμο στην Ισλαμική Επανάσταση. Ο κόσμος δεν βγήκε στους δρόμους για να ζητήσει θεοκρατία. Βγήκε για να ξεφορτωθεί μια εξουσία που θεωρούσε ξένη, αυταρχική και διεφθαρμένη.

Το αποτέλεσμα όμως ήταν η αντικατάσταση μιας απολυταρχίας με μια άλλη – μόνο που αυτή τη φορά φόρεσε θρησκευτικό μανδύα.

Το καθεστώς Χομεϊνί – και αργότερα Χαμενεΐ – οικοδόμησε μια θεοκρατική δικτατορία, όπου η εξουσία δεν λογοδοτεί στον λαό αλλά στον Θεό, όπως τον ερμηνεύει η ανώτατη ιεραρχία. Καταστολή, εκτελέσεις, διώξεις γυναικών, μειονοτήτων, αντιφρονούντων. Ένα σύστημα όπου η διαφωνία βαφτίζεται βλασφημία.

Αν οι Σάχηδες κυβερνούσαν με στρατηγούς και μυστικές υπηρεσίες, οι Αγιατολάχ κυβερνούν με φρουρούς της επανάστασης και θρησκευτικά δικαστήρια. Η μέθοδος άλλαξε. Η ουσία όχι.

Ο Παχλαβί ανάμεσα στη νοσταλγία και την καχυποψία

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η αμφισημία του Ρεζά Παχλαβί. Για πολλούς Ιρανούς της διασποράς, ειδικά παλαιότερων γενεών, το όνομα Παχλαβί συμβολίζει:

σταθερότητα

κοσμικό κράτος

σύνδεση με τη Δύση

Για τους νεότερους, όμως, μέσα στο ίδιο το Ιράν, οι Σάχηδες είναι συχνά μακρινή ιστορία ή συνώνυμο μιας άλλης μορφής καταπίεσης.

Ο Παχλαβί προσπαθεί να ισορροπήσει: μιλά για δημοκρατία, για ανθρώπινα δικαιώματα, για ελεύθερες εκλογές. Αποφεύγει να εμφανιστεί ως «έτοιμος βασιλιάς». Αλλά ποτέ δεν αποκηρύσσει καθαρά τη μοναρχική του ταυτότητα. Και ποτέ δεν κάνει βαθιά, ειλικρινή αυτοκριτική για το καθεστώς του πατέρα του.

Αυτό τον κάνει, για πολλούς, ύποπτο. Όχι γιατί είναι χειρότερος από το σημερινό καθεστώς – δύσκολα γίνεται αυτό – αλλά γιατί εκπροσωπεί μια ιδέα επιστροφής στο παρελθόν, τη στιγμή που η ιρανική κοινωνία διψά για κάτι εντελώς νέο.

Ανάμεσα σε δύο σκοτάδια

Το Ιράν σήμερα δεν βρίσκεται ανάμεσα στο καλό και το κακό. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σκοτάδια:

το σκοτάδι της θεοκρατικής καταπίεσης

και το σκοτάδι της αυταρχικής νοσταλγίας

Ο Ρεζά Παχλαβί δεν είναι ο Σάχης. Αλλά δεν είναι και απλός πολίτης. Είναι το παιδί ενός καθεστώτος που έπεσε επειδή δεν άκουγε τον λαό. Και διεκδικεί ρόλο σε μια χώρα που εξεγείρεται ακριβώς επειδή δεν αντέχει άλλο να μη μετρά η φωνή της.

Το αν θα έχει ρόλο στο μέλλον του Ιράν, θα το αποφασίσουν οι ίδιοι οι Ιρανοί. Όχι οι εξόριστοι κύκλοι, ούτε οι δυτικές πρωτεύουσες, ούτε οι νοσταλγοί των παλατιών.

Το βέβαιο είναι ένα: το Ιράν δεν χρειάζεται άλλον Σάχη. Ούτε άλλον Αγιατολάχ. Χρειάζεται, για πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα, να ανήκει πραγματικά στον λαό του.

Διαβάστε επίσης

Στον «πάγο» η κεντρική Ευρώπη, έκλεισαν τα αεροδρόμια σε Πράγα, Βιέννη και Μπρατισλάβα

Γαλλία: Νέα «απόβαση» αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους του Παρισιού κατά της Mercosur – «Μακρόν φτάσαμε!» (photos/videos)

Ιράν: «Ίσως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος» λέει ο Μερτς