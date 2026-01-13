Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

Μια ασυνήθιστη πολιτική διαμάχη έχει καθηλώσει το Μαλάουι τους τελευταίους μήνες: η… κηδεμονία τεσσάρων σκύλων-φρουρών. Αυτό που ξεκίνησε ως μια φαινομενικά γραφική ιστορία εξελίχθηκε σε σύμβολο βαθύτερων πολιτικών, θεσμικών και κοινωνικών ρηγμάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος Λάζαρους Τσακουέρα και ο διάδοχός του, Πίτερ Μουταρίκα.

Οι σκύλοι, ειδικά εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν όπλα, απειλές και ακόμη και αντικείμενα που σχετίζονται με… μαγεία, αποτελούσαν μέρος της προεδρικής ασφάλειας στο μέγαρο της πρωτεύουσας Λιλόνγκουε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Lazarus Chakwera

Όταν ο Τσακουέρα έχασε τις εκλογές, διέταξε να μεταφερθούν τέσσερις από αυτούς στο ιδιωτικό του σπίτι, υποστηρίζοντας ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής του προστασίας, την οποία δικαιούται ως πρώην αρχηγός κράτους.

Ο νέος πρόεδρος, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη. Για τον Μουταρίκα, οι σκύλοι δεν είναι προσωπικά κατοικίδια αλλά κρατικοί «υπάλληλοι», μέρος της υποδομής ασφαλείας που συνοδεύει το αξίωμα και όχι το πρόσωπο.

Peter Mutharika

Ένα μήνα μετά την ορκωμοσία του, έστειλε δεκάδες αστυνομικούς στο σπίτι του προκατόχου του για να τους πάρουν πίσω. Ο Τσακουέρα αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα. Έτσι ξεκίνησε μια πολιτική και νομική αντιπαράθεση που σύντομα πήρε διαστάσεις εθνικού θέματος.

Υποστηρικτές του Τσακουέρα έσπευσαν στο σπίτι του για να εμποδίσουν την απομάκρυνση των σκύλων, ενώ οι δικηγόροι του κατέφυγαν στα δικαστήρια.

Ο Μουταρίκα, επικαλούμενος… ελλιπή ασφάλεια, καθυστέρησε ακόμη και να μετακομίσει στο προεδρικό μέγαρο.

Η πολιτική διάσταση

Ο Τσακουέρα είχε εκλεγεί με υποσχέσεις για πάταξη της διαφθοράς και οικονομική εξυγίανση, όμως η πενταετής θητεία του στιγματίστηκε από σκάνδαλα και ασθενή ανάπτυξη. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό οδήγησε στην εκλογική του ήττα. Παρ’ όλα αυτά, οι υποστηρικτές του είδαν την αφαίρεση των σκύλων ως απόπειρα ταπείνωσης και αποδυνάμωσής του.

Η υπόθεση πήρε και έντονο θρησκευτικό τόνο. Ο Τσακουέρα, πρώην θεολόγος, διαθέτει ισχυρή βάση σε εκκλησιαστικούς κύκλους. Πάστορες και αυτοαποκαλούμενοι προφήτες ανήρτησαν βίντεο υπερασπιζόμενοι τους σκύλους, παρουσιάζοντάς τους ως προστασία όχι μόνο από φυσικές απειλές αλλά και από μαγεία, την οποία πολλοί στο Μαλάουι θεωρούν υπαρκτό και επικίνδυνο στοιχείο της καθημερινότητας.

Το… λάθος ένταλμα

Στο νομικό πεδίο, η υπόθεση έγινε φαρσοκωμωδία. Δικαστήριο στη Λιλόνγκουε μπλόκαρε προσωρινά την αστυνομία από το να κατασχέσει τους σκύλους, όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά λόγω μιας τεχνικής λεπτομέρειας: το ένταλμα μιλούσε για τέσσερις γερμανικούς ποιμενικούς, ενώ οι σκύλοι ήταν στην πραγματικότητα ένας ολλανδικός ποιμενικός και τρεις βελγικοί μαλινουά. Το λάθος αυτό καθυστέρησε τις έρευνες, ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν νέο ένταλμα και έδωσε στους υποστηρικτές του Τσακουέρα έναν ακόμη λόγο να μιλούν για προχειρότητα και πολιτική σκοπιμότητα.

Η σύγχυση με τις ράτσες περιέπλεξε και την ποινική υπόθεση εναντίον πρώην ανώτερου αξιωματούχου, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε κρατικό όχημα για να μεταφέρει τους σκύλους στο σπίτι του πρώην προέδρου. Η κατηγορία βασίστηκε στο ότι επρόκειτο για «γερμανικούς ποιμενικούς», κάτι που αποδείχθηκε ανακριβές.

Σήμερα, οι σκύλοι παραμένουν στο σπίτι του Τσακουέρα. Αστυνομικοί περιπολούν την περιοχή, αναζητώντας οπτική επιβεβαίωση ώστε να εκτελέσουν νέο ένταλμα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Όπως λένε κάτοικοι, τα ζώα φαίνεται να «ξέρουν πότε να κρύβονται».

