Τέξας: Καθηγήτρια βίασε έναν 14χρονο στο αυτοκίνητό της – Άλλοι δύο μαθητές βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα

Μια 26χρονη καθηγήτρια γυμνασίου στο Τέξας κατηγορείται ότι βίασε ένα 14χρονο αγόρι μέσα στο αυτοκίνητό της, ενώ δύο ακόμη μαθητές κάθονταν στο πίσω κάθισμα, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Jaden Renee Charles, μητέρα τεσσάρων παιδιών, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2024 μετέφερε τους τρεις μαθητές, μεταξύ των οποίων μία 15χρονη κοπέλα και ένα 16χρονο αγόρι, στο πάρκινγκ του Walmart στην περιοχή Alice του Τέξας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, όταν έφτασαν στο σημείο, η 26χρονη έδεσε μία κουβέρτα γύρω από τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και βίασε τον 14χρονο, ενώ οι άλλοι δύο έφηβοι κάθονταν στα πίσω καθίσματα.

Καταγγελίες για σεξουαλικές σχέσεις της 26χρονης και με άλλους μαθητές

Όταν η υπόθεση έγινε γνωστή, η 26χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν έγκυος στο παιδί του 14χρονου αγοριού τη στιγμή του φερόμενου βιασμού.

Από την πλευρά τους, η 15χρονη και ο 16χρονος που βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της καθηγήτριας, ισχυρίστηκαν ότι εκείνη είχε σεξουαλικές σχέσεις και με άλλους μαθητές στο «Agua Dulce Independent School District», όπου δίδασκε φυσικές επιστήμες.

Η 26χρονη εκπαιδευτικός παρουσιάστηκε στο δικαστήριο του Corpus Christi, στο Τέξας, στις 8 Ιανουαρίου, κατηγορούμενη για δύο αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσή της αναβλήθηκε, καθώς ο δικηγόρος της ενημέρωσε τον δικαστή ότι είχε λάβει τα αποδεικτικά στοιχεία μόνο για τη μία υπόθεση.

Όπως έγινε γνωστό, η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στις ΗΠΑ για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης μετά από θανατηφόρα τροχαία

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Νότια Κορέα: Στις 19 Φεβρουαρίου η ετυμηγορία για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σοκ Γελ