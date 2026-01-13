Συναγερμός στις ΗΠΑ για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης μετά από θανατηφόρα τροχαία

Επείγουσα προειδοποίηση προς τους οδηγούς εξέδωσε σήμερα η ομοσπονδιακή υπηρεσία οδικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA), έπειτα από τον εντοπισμό ελαττωματικών αερόσακων κινεζικής κατασκευής σε οχήματα που ενεπλάκησαν σε τροχαία δυστυχήματα τον Δεκέμβριο, με θανατηφόρα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την NHTSA, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δέκα τροχαία δυστυχήματα που οδήγησαν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εξαιτίας ελαττωματικών αερόσακων αντικατάστασης, οι οποίοι δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Παράνομες εισαγωγές από κινεζική εταιρεία

Οι συγκεκριμένοι αερόσακοι κατασκευάζονται στην Κίνα από την εταιρεία Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co. Ltd., γνωστή και ως DTN, και, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, εκτιμάται ότι εισήχθησαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τοποθετήθηκαν σε οχήματα μετά από προγενέστερα ατυχήματα.

Οκτώ νεκροί σε ατυχήματα που δεν θα ήταν θανατηφόρα

Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε ότι οκτώ οδηγοί έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία τα οποία, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των αερόσακων, δεν θα είχαν αποβεί θανατηφόρα. Επιπλέον, δύο ακόμη οδηγοί τραυματίστηκαν σοβαρά, καθώς οι αερόσακοι των οχημάτων τους ήταν κατώτερης ποιότητας και απέτυχαν να προστατεύσουν τους επιβαίνοντες.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Η NHTSA καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις επισκευών μετά από ατύχημα και να διασφαλίζουν ότι τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση μη ελεγμένων εξαρτημάτων μπορεί να αποβεί μοιραία.

