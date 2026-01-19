search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 08:24
ΕΛΛΑΔΑ

19.01.2026 06:58

Μενίδι: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών – Ήχησε το 112, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή ήχησε το 112 για να προφυλαχθούν οι κάτοικοι από τους καπνούς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

Πηγή: iefimerida.gr

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 22 πυροσβέστες καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Μεγάλες καταστροφές στο εργοστάσιο

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, το εργοστάσιο πλαστικών καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά, η οποία απείλησε διπλανή επιχείρηση.

Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ο κίνδυνος αποσοβήθηκε. Ωστόσο όσο η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη κινδυνεύουν και διπλανές επιχειρήσεις.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

