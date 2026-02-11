Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 9.700 προφυλακτικά στους αθλητές – «Θα σας δώσουμε και άλλα, αν τελειώσουν»

Περισσότερα από 9.700 προφυλακτικά έχουν διατεθεί δωρεάν στους αθλητές και τις αθλήτριες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «The Sun».

Εδώ και δεκαετίες, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων, τόσο των θερινών όσο και των χειμερινών, διανέμουν προφυλακτικά στους αθλητές τους, προκειμένου να προωθήσουν το ασφαλές σεξ.

Οι συγκεκριμένοι Αγώνες δεν αποτελούν εξαίρεση και οι 2.900 αθλητές από 92 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές θα είναι επαρκώς εφοδιασμένοι, αν θελήσουν να διασκεδάσουν μέχρι αργά στα Χωριά των Αθλητών.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περισσότερα από 9.700 ανδρικά και γυναικεία προφυλακτικά στα συγκροτήματα του Μιλάνο, της Κορτίνα, του Μπόρμιο και του Λιβίνιο, όπου διαμένουν οι αθλητές.

Ωστόσο, αν τα προφυλακτικά αρχίσουν να λιγοστεύουν, υπάρχουν αποθέματα – το μόνο που έχουν να κάνουν οι αθλητές είναι να τα ζητήσουν.

«Σύμφωνα με την παράδοση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, η δωρεάν πρόσβαση σε προφυλακτικά διασφαλίζεται ιστορικά για τους αθλητές στα Ολυμπιακά Χωριά, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί περισσότερα από 9.700 ανδρικά και γυναικεία προφυλακτικά σε διάφορες περιοχές. Θα παρασχεθούν επιπλέον προμήθειες, εφόσον χρειαστεί, καθ’ όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε σχετικά εκπρόσωπος της διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, διατέθηκαν 200.000 ανδρικά προφυλακτικά και 20.000 γυναικεία προφυλακτικά στους 10.500 αθλητές που διέμεναν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Οι λεζάντες και τα συνθήματα στις συσκευασίες περιλάμβαναν: «Στο γήπεδο του έρωτα, παίξε δίκαια. Ζήτησε συναίνεση». Ένα άλλο έγραφε: «Μην μοιράζεσαι τίποτα περισσότερο από τη νίκη – Προστάτευσε τον εαυτό σου από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα», ενώ ένα ακόμη ανέφερε: «Δεν χρειάζεται να είσαι χρυσός Ολυμπιονίκης για να το φορέσεις!».

