Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

Ένα στεφάνι και λευκά τριαντάφυλλα τοποθέτησε στο γήπεδο της Τούμπας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ήταν καθ’ οδόν για να δουν την ομάδα τους να παίζει στη Γαλλία.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, η αποστολή των «πρασίνων» κατέφθασε στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα, Τετάρτη 11/2, καθώς στις 20:30, θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος αγώνας που έγινε στην Αθήνα έληξε 0-1, με νικητή τον ΠΑΟΚ. Το γκολ είχε πετύχει ο Γιακουμάκης από εκτέλεση πέναλτι στο 66′.

Διαβάστε επίσης:

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 9.700 προφυλακτικά στους αθλητές – «Θα σας δώσουμε και άλλα, αν τελειώσουν»

Ο ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου για 2η σερί χρονιά

Τι κάνει ο Snoop Dogg στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες;