search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 20:36
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 20:06

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

11.02.2026 20:06
panathinaikos-1

Ένα στεφάνι και λευκά τριαντάφυλλα τοποθέτησε στο γήπεδο της Τούμπας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ήταν καθ’ οδόν για να δουν την ομάδα τους να παίζει στη Γαλλία.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, η αποστολή των «πρασίνων» κατέφθασε στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα, Τετάρτη 11/2, καθώς στις 20:30, θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος αγώνας που έγινε στην Αθήνα έληξε 0-1, με νικητή τον ΠΑΟΚ. Το γκολ είχε πετύχει ο Γιακουμάκης από εκτέλεση πέναλτι στο 66′.

Διαβάστε επίσης:

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 9.700 προφυλακτικά στους αθλητές – «Θα σας δώσουμε και άλλα, αν τελειώσουν»

Ο ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου για 2η σερί χρονιά

Τι κάνει ο Snoop Dogg στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Άντριου φέρεται να παρέδωσε απόρρητα οικονομικά έγγραφα στον Επστάιν

at omonoias 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η δίκη των τριών αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας – «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα»

tyrnavos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

mitsotakis erdogan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Διάλογος με «θερμοστάτη» το casus belli

panathinaikos-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 20:35
prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Άντριου φέρεται να παρέδωσε απόρρητα οικονομικά έγγραφα στον Επστάιν

at omonoias 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η δίκη των τριών αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας – «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα»

tyrnavos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

1 / 3