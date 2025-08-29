search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025
29.08.2025

Emily in Paris: Η ανάρτηση της Lily Collins για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της 5η σεζόν – «Απίστευτα ευγνώμων και περήφανη»

29.08.2025 10:40
LilyCollins_VENICE

Τα γυρίσματα της 5ης σεζόν της σειράς «Emily in Paris» ολοκληρώθηκαν στη Βενετία, με τη Λίλι Κόλινς να μοιράζεται με τους θαυμαστές της νέες φωτογραφίες από τα παρασκήνια.

Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έδωσε μια γεύση από τα backstage.

Η Κόλινς εξέφρασε την αγάπη της στη συμπρωταγωνίστριά της, Άσλεϊ Παρκ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «από φίλες έγιναν αδερφές».

Στις φωτογραφίες η Λίλι Κόλινς και η Άσλεϊ Παρκ ποζάρουν τόσο στο σετ της σειράς, όσο και στα παρασκήνια.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι νιώθει ευγνώμων για την «οικογένεια» που κέρδισε μέσα από τη σειρά και έδωσε ραντεβού στο τηλεοπτικό κοινό για τις 18 Δεκεμβρίου, όταν και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix ο νέος κύκλος.

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Λίλι Κόλινς έγραψε: «Και αυτό είναι άλλο ένα τέλος στο Εmily in Paris… Εδώ είναι πέντε εποχές φιλίας που έγινε αδελφοσύνη. Βενετία, Παρίσι, Ρώμη, οπουδήποτε είναι σπίτι με εσένα δίπλα μου. Απίστευτα ευγνώμων για την οικογένειά μας και τόσο περήφανη για αυτό που δημιουργήσαμε όλοι μαζί φέτος. Προς το παρόν αντίο, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου».

