Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας

Ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, σήμερα το πρωί, μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης στο cretalive, οι τέσσερις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το ελικόπτερο «έκατσε» πάνω σε μια ελιά!

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΓΕΑ, το ελικόπτερο υπέστη βλάβη.

Το σημείο έχει αποκλειστεί, ενώ διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας:

«Περιστατικό με Ελικόπτερο AB-205

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράβαλος Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ».

Θεσσαλονίκη: Καταδικασμένος παιδόφιλος «έσπασε» τον κατ’ οίκον περιορισμό

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση έως την Τετάρτη (29/4) για τα 300.000 vouchers

Ηράκλειο: Δύο τραυματίες από επίθεση κρανοφόρων σε παρέα νεαρών – Τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε»