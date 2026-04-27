Κως: Καταγγελία για βιασμό 33χρονου από δύο άνδρες μέσα στις φυλακές

Δικογραφία σε βάρος δύο κρατουμένων στις φυλακές της Κω σχημάτισε η αστυνομία του νησιού, έπειτα από καταγγελία ενός 33χρονου ότι τον βίασαν εντός των δικαστικών φυλακών το περασμένο Σάββατο (25/4).

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο εμπλεκόμενοι, ηλικίας 44 και 33 ετών, κατηγορούνται ότι εισήλθαν στον χώρο που έκανε μπάνιο ο 33χρονος και με τη χρήση σωματικής βίας τον βίασαν.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω με την κατηγορία του βιασμού.

