30.10.2025 11:48

Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι

30.10.2025 11:48
bofiliou-charoulis-sinavlia-new

Παγκόσμια περιοδεία με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι, ετοιμάζουν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης.

Η μουσική των δύο παγκόσμιας φήμης Ελλήνων συνθετών ταξιδεύει αυτόν τον χειμώνα στον κόσμο, περνώντας από 21 πόλεις και 9 χώρες, με τις πιο αντιπροσωπευτικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Το πρόγραμμα θα ζωντανέψει τη μουσική των δύο μεγάλων δημιουργών στις πιο εμβληματικές αίθουσες συναυλιών του κόσμου.

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου, ενώ κορυφαίοι σταθμοί θα είναι το Carnegie Hall, στη Νέα Υόρκη και η εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ.

«Αυτή η περιοδεία δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι μια παγκόσμια γιορτή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και ένας φόρος τιμής σε δύο συνθέτες, η μουσική των οποίων εξακολουθεί να συγκινεί και να αντηχεί πέρα από σύνορα», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος.

Με τη σφραγίδα παραγωγής της GTP Entertainment, το Hellenic Music Ensemble και η 21μελής ορχήστρα του, γιορτάζουν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι και υπόσχονται ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι.

Με συναίσθημα και σεβασμό, η ελληνική μουσική, ως κομμάτι του πολιτισμού που μας διαμόρφωσε, παίρνει νέα πνοή από τον Γιάννη Χαρούλη και τη Νατάσσα Μποφίλιου.

Πρώτες στάσεις της Παγκόσμιας Περιοδείας

  • Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI Theater
  • Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury Lane
  • Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf Hall
  • Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large Hall
  • Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — Liederhalle
  • Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener Stadthalle
  • Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin Elisabethzaal

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και οι στάσεις της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία.

