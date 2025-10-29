Ejekt Festival 2026: Οι θρυλικοί The Cure επιστρέφουν στην Ελλάδα

Η θρυλική gothic μπάντα από τη Βρετανία, The Cure, επιστρέφει στην Ελλάδα για μια συναυλία στo πλαίσιo του Ejekt Festival 2026.

«Ένα συγκρότημα. Χίλιες αναμνήσεις. The Cure – EJEKT 2026» γράφει η διοργάνωση σε ανάρτησή της στα social media.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αγγλικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου 2026 στο Telekom Center Athens, με την προπώληση των εισιτηρίων να ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή (31/10) μέσω του more.com.

Οι The Cure ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 κυκλοφορώντας τον πρώτο δίσκο τους «Three Imaginary Boys» (1979) καθώς και διάφορα σινγκλς. Με αυτόν το δίσκο το συγκρότημα θεωρήθηκε μέλος του ποστ-πανκ και new wave κινήματος που είχε εξαπλωθεί στην Αγγλία με την πανκ ροκ επανάσταση. Οι The Cure, στα πρώτα τους βήματα, δέχτηκαν πολλές κριτικές οι οποίες σύγκριναν την μουσική τους με εκείνη των Buzzcocks, Siouxsie and the Banshees και Joy Division. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο «σκοτεινός και βασανιστικός» ήχος της μουσικής τους καθιέρωσε το γκόθικ ροκ είδος.

Μετά τη κυκλοφορία του «Pornography» (1982) το μέλλον του συγκροτήματος ήταν αβέβαιο και ο Ρόμπερτ Σμιθ ήταν πρόθυμος να αφήσει στο παρελθόν την μελαγχολικό, καταθλιπτικό αποτύπωμα που είχε αποκτήσει το συγκρότημα. Με το σινγκλ «Let’s Go to Bed» (1982), o Σμιθ άρχισε να υιοθετεί μια ποπ αίσθηση μουσικής. Η δημοτικότητα τους αυξανόταν καθώς περνούσε η δεκαετία και πιο συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τραγούδια «Just Like Heaven», «Lovesong» και το «Friday I’m In Love» εισήχθηκαν στο Billboard Hot 100 chart.

Στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι The Cure ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα εναλλακτικής ροκ συγκροτήματα του κόσμου. Υπολογίζεται ότι είχαν πουλήσει 27 εκατ. άλμπουμ μέχρι το 2004 (13 στούντιο άλμπουμ και πάνω από 30 σινγκλς).

