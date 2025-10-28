Διονύσης Σαββόπουλος: Ο γιος του Ρωμανός ανέβασε το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία του συναυλία (Video)

Με ένα συγκινητικό βίντεο στο Facebook ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Ρωμανός, ευχαριστεί όσους στήριξαν την οικογένεια μετά την απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού.

«To τελευταίο διάστημα ήταν ευχαριστημένος και πλήρης.

Γενναιόδωρος, συναισθηματικός, γεμάτος αγάπη και ευγνωμοσύνη, για εμάς, για τους φίλους του και για τη ζωή που έζησε», γράφει ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Ρωμανός, ποστάροντας ένα συγκινητικό βίντεο από τις πρόβες για το Ηallelujah του Leonard Cohen και από την τελευταία συναυλία τού πατέρα του στο Rockwave Festival τον περασμένο Ιούνιο.

«Και εάν έκανα το παν, και εάν πάλι ήταν λειψό, ακόμη και εάν αμφέβαλα κι αν θέλησα να αγγίξω, πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια, και αν όλα λάθος πήγανε, εγώ θέλω να σταθώ εδώ στου τραγουδιού το ιερό μη έχοντας άλλο τη φωνή μου, από το αλληλούια», εξομολογείται ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Διαβάστε επίσης

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI σε ταινία

Bruce Springsteen: Σκέφτεται και δεύτερη ταινία για τη ζωή του μετά το «Deliver Me from Nowhere»

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» – Ο ηθοποιός του «Θάνατος στη Βενετία» που ήθελε να πει στον Βισκόντι «άντε γ@μ@σου»



