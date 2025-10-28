search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 11:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 10:06

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο γιος του Ρωμανός ανέβασε το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία του συναυλία (Video)

28.10.2025 10:06
dionisis-savopoulos-new

Με ένα συγκινητικό βίντεο στο Facebook ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Ρωμανός, ευχαριστεί όσους στήριξαν την οικογένεια μετά την απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού.

«To τελευταίο διάστημα ήταν ευχαριστημένος και πλήρης.

Γενναιόδωρος, συναισθηματικός, γεμάτος αγάπη και ευγνωμοσύνη, για εμάς, για τους φίλους του και για τη ζωή που έζησε», γράφει ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Ρωμανός, ποστάροντας ένα συγκινητικό βίντεο από τις πρόβες για το Ηallelujah του Leonard Cohen και από την τελευταία συναυλία τού πατέρα του στο Rockwave Festival τον περασμένο Ιούνιο.

«Και εάν έκανα το παν, και εάν πάλι ήταν λειψό, ακόμη και εάν αμφέβαλα κι αν θέλησα να αγγίξω, πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια, και αν όλα λάθος πήγανε, εγώ θέλω να σταθώ εδώ στου τραγουδιού το ιερό μη έχοντας άλλο τη φωνή μου, από το αλληλούια», εξομολογείται ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Διαβάστε επίσης

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI σε ταινία

Bruce Springsteen: Σκέφτεται και δεύτερη ταινία για τη ζωή του μετά το «Deliver Me from Nowhere»

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» – Ο ηθοποιός του «Θάνατος στη Βενετία» που ήθελε να πει στον Βισκόντι «άντε γ@μ@σου»


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kwnstantopoulou_santa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίνηση με νόημα: Με την Αλεξάνδρα Σάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα (Video)

climate central (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Climate Central: Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το περιθώριο ρεκόρ στους Μαραθώνιους

KWSTIS XATZHDAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Συγκίνηση και περηφάνια για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

ANTONIS_SAMARAS_1909
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: «Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε ΟΧΙ στην υποταγή»

denisi (1)
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης σε Μιμή Ντενίση: «Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

opekepe_kaimakamis_0910_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο... επιδοτούμενος αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης - Για εξόφθαλμη ομολογία σύγκρουσης συμφερόντων μιλά η αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 11:08
kwnstantopoulou_santa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίνηση με νόημα: Με την Αλεξάνδρα Σάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα (Video)

climate central (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Climate Central: Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το περιθώριο ρεκόρ στους Μαραθώνιους

KWSTIS XATZHDAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Συγκίνηση και περηφάνια για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

1 / 3