Λάνθιμος: «Απογοητεύτηκα που δεν επέτρεψαν να γυρίσω σκηνές στην Ακρόπολη»

Στις 6 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia» με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης δεν έκρυψε την απογοήτευση του, που η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθήνας (ΕΦΑ) δεν έδωσε άδεια να γυριστεί το φινάλε της ταινίας στην Ακρόπολη. «Βέβαια, απογοητεύτηκα, αλλά κυρίως επειδή δεν έπρεπε οπωσδήποτε να κινηματογραφήσουμε σκηνές εκεί ήταν περισσότερο μία πράξη συναισθηματισμού από τη δική μου πλευρά για να εντάξουμε την Ελλάδα με κάποιο τρόπο στην ταινία».

«Διαστρεβλώθηκαν οι προθέσεις μου»

Ο Γιώργος Λάνθιμος τόνισε ότι το αίτημα του διαστρεβλώθηκε. «Δεν επηρέασε την ταινία στο τέλος. Ένιωσα απογοήτευση για τον τρόπο που αντιλήφθηκαν το αίτημά μου, οι προθέσεις μου διαστρεβλώθηκαν εντελώς».

Η ταινία είναι διασκευή του κορεάτικου «Save the Green Planet». Το σενάριο θέλει δύο συνομωσιολόγους να απαγάγουν διευθύντρια φαρμακευτικής, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη.

«Είναι μία εκφραστική κωμωδία», σχολίασε ο Τζέσι Πλέμονς, με την Έμμα Στόουν να συμπληρώνει: «Είναι ένα μιούζικαλ».

«Όταν μου έστειλαν το σενάριο το βρήκα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα δυσάρεστο. Η κεντρική του ιδέα είναι μία αντανάκλαση του κόσμου και της ανθρωπότητας και του κινδύνου να τελειώσει αρκετά σύντομα. Αναφέρεται στις ατομικές αντιλήψεις, πώς βλέπουμε άλλους ανθρώπους και γιατί είναι δύσκολο να αλλάξει αυτό. Οι δύο χαρακτήρες εμφανίζονται αρχικά σαν αρχέτυπα αλλά μετά αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα τους», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Η Έμμα Στόουν τόνισε πως οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ισχυρές πεποιθήσεις. «Όταν δεν έχεις κάποια πιστεύω, εάν δεν πιστεύεις σε κάτι, τότε μπορείς να παρασυρθείς από οποιονδήποτε. Άρα το να έχεις ισχυρές πεποιθήσεις είναι σημαντικό για πολλούς λόγους, όπως και η δυνατότητα να αλλάζεις και να είσαι ανοιχτός».

