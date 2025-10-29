Μπράιαν Κοξ για Γλυπτά του Παρθενώνα: «Αν βρίσκονταν στη Σκωτία, θα είχαν ήδη επιστρέψει»

Χωρίς επιστροφές θέση υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα πήρε ο πρωταγωνιστής του «Succession» και παγκόσμιας εμβέλειας θεατρικός ηθοποιός Μπράιαν Κοξ.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Γούλκινσον «The Marbles», που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα αύριο (30/10) στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Στέρλινγκ στη Σκωτία.

«Είναι δύσκολο χάπι να το καταπιεί κανείς»

«Είναι τόσο προφανές ότι τα Ελγίνεια Μάρμαρα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Ξέρω ότι θα είναι ένα δύσκολο χάπι να το καταπιεί κανείς, αλλά πρέπει να το δούμε ιστορικά· τα γλυπτά αποκτήθηκαν τότε, και ακόμη δεν υπάρχει νομική αποκατάσταση για το τι ήταν αυτή η συμφωνία, αλλά αποκτήθηκαν όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή. Οπότε, με έναν τρόπο, είναι μια ψεύτικη στιγμή για να αφαιρεθεί οτιδήποτε από την Ελλάδα. Εφόσον είναι ελληνικά, πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Είναι λογικό. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά ώριμοι και αρκετά γενναίοι ώστε να πούμε: αφήστε τα να φύγουν», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

«Δεν μας ανήκουν. Είναι τόσο απλό. Δεν ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Ήρθαν μέσω του Λόρδου Έλγιν, αλλά ήταν κάτι νομικά αμφισβητήσιμο. Δεν βλέπω ποιο είναι το ζήτημα. Όταν αφαιρείς κάτι από το περιβάλλον του, το μειώνεις, το αποξενώνεις από τον τόπο του. Πρέπει να αποκατασταθεί εκεί από όπου προέρχεται», πρόσθεσε.

«Έγιναν μέρος της βρετανικής κληρονομιάς υπό αμφίβολες συνθήκες»

Σχολιάζοντας το επιχείρημα ότι τα γλυπτά αποτελούν πλέον μέρος της βρετανικής κληρονομιάς, ο Κοξ ήταν κατηγορηματικός: «Τα γλυπτά είναι ο Παρθενώνας. Είναι τόσο απλό. Έγιναν μέρος της βρετανικής κληρονομιάς υπό αμφίβολες συνθήκες. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τα κατέχουμε. Είναι σαν να παίρνεις τον Πύργο του Άιφελ και να τον βάζεις στο Μπλάκπουλ».

«Δώστε τα Μάρμαρα πίσω εκεί απ’ όπου προέρχονται»

Ο Κοξ επανέλαβε ότι τα γλυπτά ανήκουν πρωτίστως στον Παρθενώνα. «Είναι λογικό. Προέρχονται από την Ελλάδα. Αφαιρέθηκαν σε μια εποχή που η Ελλάδα δεν είχε λόγο· ήταν υπό τουρκική κατοχή. Είναι ακόμη αμφίβολο να βρεθούν οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, χάθηκαν μέσα στον χρόνο. Αλλά δεν είναι τα Ελγίνεια Μάρμαρα, αλλά είναι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Τώρα η Ελλάδα είναι σταθερή και τα Μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν. Τόσο απλά.»

Κλείνοντας επεσήμανε όλο νόημα ότι «Αν τα Μάρμαρα ήταν στη Σκωτία, θα είχαν επιστραφεί εδώ και χρόνια. Τώρα έχουν διατηρηθεί, η Ελλάδα είναι σταθερή και πρέπει να γυρίσουν πίσω. Τόσο απλά. Τέλος ιστορίας. Δώστε τα Μάρμαρα πίσω εκεί απ’ όπου προέρχονται».

