Αυλαία για το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη λαμπερή παρουσία της Ίντια Μουρ

«Σε μια στιγμή ανάβουν τα φώτα κι η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή», είναι οι στίχοι τραγουδιού του Διονύση Σαββόπουλου, του οποίους τραγούδησε στη σκηνή του Ολύμπιον ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, σηματοδοτώντας την έναρξη του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ένα Φεστιβάλ που, όπως τόνισε η γενική διευθύντριά του, Ελίζ Ζαλαντό «νοιάζεται για τον κόσμο του αύριο, τις μελλοντικές γενιές, για τα παιδιά των παιδιών μας» χαρακτηρίζοντάς το «δήλωση ελπίδας» μέσα στις κρίσεις της εποχής. «Σκοπός μας στο Φεστιβάλ είναι να παρουσιάσουμε και να μιλήσουμε για όλα τα μεγάλα θέματα των καιρών μας, αλλά και να αναζητήσουμε λύσεις όλοι εμείς μαζί, από κοντά. Να κάνουμε την ανατροπή, το “plot twist”, που αποτελεί και το κεντρικό μας αφιέρωμα φέτος. Γιατί η τέχνη υπάρχει για να μας βοηθάει να μην χάνουμε την ελπίδα», ανέφερε.

Την παρουσίαση της βραδιάς έκανε ο Γρηγόρης Ελευθερίου, δημιουργός της περσόνας babaka.gr, ο οποίος συνέδεσε με χιούμορ τον κινηματογράφο με τη γονεϊκότητα, παρουσιάζοντας τα highlights της διοργάνωσης: το αφιέρωμα Plot Twist, τον ρόλο της Αγοράς και τον φετινό της ambassador Σωτήρη Κοντιζά, το αφιέρωμα στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, καθώς και την επικείμενη άφιξη της Ιζαμπέλ Ιπέρ, λαμπερής καλεσμένης της φετινής χρονιάς.

Στην εκδήλωση τα φώτα στράφηκαν στην Ίντια Μουρ, μέλος του καστ της ταινίας έναρξης «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους. Η ίδια, που είχε βρεθεί στη λίστα του περιοδικού TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο, ανέβηκε στη σκηνή και δήλωσε ευγνώμων που βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. «Ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και οι ιστορίες μάς βοηθούν να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε απλώς άτομα, αλλά υπάρχουμε ως συλλογικότητα… Είμαστε όλοι αντανακλάσεις ο ένας του άλλου» είπε αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Η στήριξη των πολιτικών φορέων

Στον ΕΚΚΟΜΕΔ, τον νέο φορέα για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά, που «πλέον βρίσκει το βηματισμό του και αρχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις όλων», αναφέρθηκε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας. «Ήδη μόνο φέτος έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στα επιλεκτικά προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά την κινηματογραφική κοινότητα, από τα 3,5-4 εκατομμύρια έχουμε φτάσει στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας την πρόσβαση και ενισχύοντας τη διαβούλευση με τον χώρο», σημείωσε.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, εξέφρασε την έμπρακτη υποστήριξη του Δήμου στη διοργάνωση του ΦΚΘ, ανακοινώνοντας το νέο βραβείο που θα απονέμεται από φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+. «Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θεσμοθετεί τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας, που θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο της τάξης των 5.000 ευρώ. Είναι μια τιμητική, περισσότερο ανταπόδοση στα όσα προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ σε αυτή την …χωρίς ηλικία πόλη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, μίλησε για τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο θεσμό, ενώ τόνισε ότι μέσω του Film Office, η περιοχή αποτελεί ελκυστικό προορισμό για κινηματογραφικές παραγωγές. «Περισσότερες από 160 διεθνείς παραγωγές έχουν γυριστεί εδώ, στον τόπο μας. Και επτά από αυτές προέρχονται από τις μεγαλύτερες διεθνώς εταιρείες παραγωγής. Μάλιστα, η πιο πρόσφατη, πριν μία ακριβώς εβδομάδα, ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη με γυρίσματα στον Λευκό Πύργο, την Καλαμαριά, στα Κάστρα της ‘Ανω Πόλης. Έτσι, βήμα-βήμα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποκτά τη δική της θέση στο παγκόσμιο χάρτη του κινηματογράφου».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που γεννήθηκε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αλλά και οι πρώτοι κινηματογραφιστές, οι αδελφοί Μανάκια, καθώς και άλλα μέσα όπως το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. «Επειδή όλοι μας ταξιδέψαμε μέσα στις σκοτεινές αίθουσες, στον έρωτα, στην αγάπη, στην περιπέτεια, στη δράση, στην ιστορία, μάθαμε τόσα πολλά και χαιρόμαστε που και φέτος ανοίγει για άλλη μια φορά το φεστιβάλ την αυλαία του», σημείωσε.

Η ταινία έναρξης και το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Τζιμ Τζάρμους

Την ταινία έναρξης του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, παρουσίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα τρίπτυχο για τους δεσμούς και τα δεσμά της οικογένειας. «Έχει όλα τα στοιχεία του Τζάρμους που αγαπάμε. Το ιδιαίτερο χιούμορ, τη διεισδυτικότητα, τους απρόβλεπτους χαρακτήρες, το ανυπέρβλητο σκηνοθετικό του στιλ και την ίδια στιγμή είναι ίσως η πιο ώριμη και η πιο προσωπική του ταινία», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ο Αμερικανός σκηνοθέτης σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, απολογήθηκε για την απουσία του και δήλωσε πολύ χαρούμενος που η ταινία του θα προβληθεί στη Θεσσαλονίκη. ‘Αλλωστε, μερικοί συντελεστές της ταινίας είναι ήδη παρόντες, όπως η Ίντια Μουρ, αύριο καταφθάνει ο διάσημος διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, σταθερός συνεργάτης τόσο του Τζιμ Τζάρμους -όσο και παλαιότερα του Ντέιβιντ Λιντς, ο οποίος μάλιστα θα αποκαλύψει και μία οικογενειακή του σχέση με τη Θεσσαλονίκη, ενώ παρόντες θα είναι ακόμα ο παραγωγός της ταινίας, Ατίλα Σαλίχ Γιουτζέρ και η σπουδαία ενδυματολόγος Κάθριν Τζορτζ, οι οποίοι μάλιστα θα δώσουν δύο συναρπαστικά masterclasses στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Συνολικά, το φετινό Φεστιβάλ θα παρουσιάσει 278 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους σε επτά φυσικές αίθουσες, ενώ 86 από αυτές θα προβληθούν και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας online.filmfestival.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κόλιν Φάρελ: Ήταν τόσο μεθυσμένος στο Minority Report που χρειάστηκε 46 λήψεις για μία ατάκα – «Ο Τομ Κρουζ δεν ήταν χαρούμενος»

Λάνθιμος: «Απογοητεύτηκα που δεν επέτρεψαν να γυρίσω σκηνές στην Ακρόπολη»

Οι «τραγουδιστές» που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη – Μπαίνουν στα charts του Billboard και… υπογράφουν συμβόλαια με δισκογραφικές