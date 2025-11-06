Κριτική ταινίας: «Bugonia» -Άλλη μια άσκηση ύφους του Λάνθιμου

Τίτλος ταινίας: «ΒΟΥΓΟΝΙΑ» («BUGONIA»)

Σύνοψη: Δύο νεαροί με έφεση στη συνωμοσιολογία απάγουν την CEO μιάς μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, θεωρώντας ότι είναι εξωγήινη. Η συνέχεια εξελίσσεται μεταξύ σπλάτερ και κωμωδίας

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Παίζουν: Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιμπελ Ντέιβιντ

Με την έκπληξη να καραδοκεί σε κάθε νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, για το ποιό σκηνοθετικό ύφος θα επιλέξει και μέσω ποιάς οδού θα φτάσει στο τέρμα, το «Βουγόνια» δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον κανόνα. Παίρνοντας αφορμή από ένα προγενέστερο κορεάτικο φιλμ, το «Save the green planet», βρίσκει τον τρόπο να περάσει από τον γοητευτικό τόπο των b movies, αυτών που με τη σειρά τους μας έχουν εκπλήξει με τις αναγνώσεις που μας πρόσφεραν, χρόνια μετά την παραγωγή τους.

Για την ακρίβεια πρόκειται για ταινίες χαμηλού κόστους, αρχικά δίχως ιδιαίτερες αισθητικές αναζητήσεις, με μόνο ενδιαφέρον το ξάφνιασμα του θεατή, από τις ακραίες σκηνές τρόμου (τουλάχιστον στις περιπτώσεις που η b movie ήταν θρίλερ, διότι δεν ήταν μόνον αυτό). Με το πέρασμα του χρόνου τα φιλμ αυτά αγαπήθηκαν ως «καλτ» (από το «culture»), δηλαδή τους έλαχε μια άκριτη λατρεία, όπως αυτή των αρχέγονων τοτέμ. Οι θεατές, ιδίως οι νέοι, τα ερωτεύτηκαν, επειδή ο τρόπος τους ήταν μοναδικός, σαν μια άτεχνη…τέχνη. Ένα είδος ναΐφ ζωγραφικής. Μέσα από τέτοιες κατασκευές αγαπήθηκαν ο Ρότζερ Κόρμαν, ο Ρομέρο και τα αιμοσταγή «Ζόμπι» του, οι πρώτες ταινίες του Κάρπεντερ, ακόμη και ο πρώιμος Κρόνενμπεργκ. Η περιήγηση διαθέτει πολλά ακόμη σκηνοθετικά πορτρέτα, πιο άγνωστα, αλλά σημαντικά για τη διαμόρφωση της πινακοθήκης του είδους.

Δίχως να μας ενδιαφέρει το όποιο δάνειο από τον «Κορεάτη πρόγονο» (ποτέ δεν θα πρέπει να μας απασχολούν ανάλογες συγκρίσεις με παρελθοντικά δάνεια), το έργο του Λάνθιμου, το οποίο καταχειροκροτήθηκε στις φετινές Κάννες, το φιλμ καταφέρνει να αντλήσει χυμούς από ένα μίγμα θρίλερ και κωμωδίας. Όπως απαιτεί η περίπτωση χρησιμοποεί τα κύρια συστατικά των b movies, τον τρόμο και το γέλιο, ακόμη και σε επίπεδο ειρωνίας. Εκεί που αρχικά όλα φαντάζουν κωμικά, με τους δύο απαγωγείς-συνωμοσιολόγους να φαντάζουν γραφικοί, όλα παίρνουν τη μορφή μιας αιμοσταγούς εξόντωσης. Άλλος ένας αιφνιδιασμός. Η CEO μιας μεγάλης εταιρείας βρίσκεται έγκλειστη σε ένα απομονωμένο οίκημα, στα χέρια των δύο παρανοϊκών, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι εξωγήινη.

Η Έμα Στόουν στον ρόλο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για την ερμηνεία της, όταν περνάει από την καθοδήγηση του Γιώργου Λάνθιμου. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, η πραγματική σύγκρουση έχει να κάνει με το έργο της πολυεθνικής, η οποία διακηρύσσει την είσοδο σε μια νέα εποχή , με ό,τι αυτό σημαίνει, απέναντι στα όσα έχει αλέσει το διαδίκτυο στα μυαλά των απαγωγέων. Μ’ άλλα λόγια, πραγματικοί κίνδυνοι ενάντια σε φανταστικούς, όπως οι θεωρίες συνωμοσίας τα προβάλλουν. Καταστροφικά και τα δύο, με πλέον επικίνδυνο το ξεστράτισμα του ανθρώπινου μυαλού από όσα ελεύθερα μπορούν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να το δηλητηριάζουν. Μέσα από ανόητες κινήσεις και πράξεις, όπως αυτές των πρωταγωνιστούν, όλα επιστρέφουν στη θέση τους και η πραγματική εγκληματική δράση, κυρίως εναντίον του ανθρώπινου εγκέφαλου και του περιβάλλοντος, συνεχίζεται αμείωτη. Τελικός προορισμός, η Τεχνητή Νοημοσύνη. Εκεί θα αρχίσει το πραγματικό θρίλερ.

Παρά ταύτα, ο Λάνθιμος δε νοιάζεται τόσο για την ανάπτυξη του θέματός του, όσο για τη δυνατότητα της άσκησης ύφους που του προσφέρει. Στα χέρια των απαγωγέων, η Έμα Στόουν μετατρέπεται σε… Σιγκούρνι Γουΐβερ, ξυρισμένη όπως εμφανίζεται στο «Άλιεν 3» (άλλη μια τιμητική αναφορά, αυτήν τη φορά στον μάστορα Ντέιβιντ Φίντσερ). Αμέσως μετά, αντιλαμβανόμενη ότι έχει να κάνει με δύο «πειραγμένους», προσπαθεί να τους πάρει με το καλό, μέσω διαπραγματεύσεων, με τον τρόπο που το έχουμε δει σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις. Εισχωρεί και λίγη απαραίτητη ψυχανάλυση στη μέση, όσο να καταλήξουν όλα σε ένα λουτρό αίματος, μετά από κάποιες σκηνές έντονης δράσης. Η Έμα Στόουν θα δραπετεύσει, όπως και ο Γιώργος Λάνθιμος. Για μια ακόμη φορά ξεφεύγει από ένα συγκεκριμένο στιλ, λέξη που αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι ή μάλλον διαμορφώνει ένα ύφος, μέσα από τη συνεχή μετατόπισή του, από ταινία σε ταινία. Τελικά, ένα στιλ του «πιάσε με, αν μπορείς…».

Αξιολόγηση: ***

