ΣΙΝΕΜΑ

04.11.2025 09:54

Πέθανε η ηθοποιός Diane Ladd – Ήταν τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ (video)

04.11.2025 09:54
DianeLadd

Η, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, ηθοποιός, Diane Ladd, γνωστή από κινηματογραφικά κλασικά έργα όπως «Alice Doesn’t Live Here Anymore» και «Chinatown», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, όπως επιβεβαίωσε η κόρη της, η επίσης ηθοποιός Laura Dern.

«Η απίστευτη ηρωίδα μου και το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, η μητέρα μου Diane Ladd, πέθανε σήμερα το πρωί, με εμένα στο πλευρό της, στο σπίτι μας στο Ojai της Καλιφόρνια», ανέφερε η Dern σε δήλωσή της στο ABC News τη Δευτέρα.

«Ήταν η σπουδαιότερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνης και συμπονετική ψυχή — ένα θαύμα που μόνο τα όνειρα θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει», πρόσθεσε συγκινημένη.

«Ήμασταν ευλογημένοι που την είχαμε. Τώρα πετά μαζί με τους αγγέλους της», κατέληξε η Dern.

Η Diane Ladd προτάθηκε για Όσκαρ για τα «Alice Doesn’t Live Here Anymore» (1974), «Wild at Heart» (1990) και «Rambling Rose» (1991), όπου συμπρωταγωνιστούσε με την κόρη της.

Για το «Rambling Rose» είχε επίσης προταθεί για Όσκαρ και η κόρη της Laura.

