Η Ιζαμπέλ Ιπέρ στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Δέκα ατάκες όλες κι όλες

Με αφορμή την προβολή της ταινίας του Τιερί Κλιφά «Η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο», η πρωταγωνίστριά του Ιζαμπέλ Ιπέρ βρέθηκε στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ήταν η δεύτερη φορά, με προηγούμενη το 2004).

Η τελευταία της αυτή ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών, εκτός συναγωνισμού. Έχει να κάνει με το γνωστό «σκάνδαλο Μπετανκούρ» στη Γαλλία, όπου η Ιπέρ δίνει μια εντυπωσιακή ερμηνεία, ως Μαριόν Φαρέρ, μια πλούσια κληρονόμο της οποίας τα δώρα σε έναν νεότερό της καλλιτέχνη προκαλούν την αντίδραση της κοινής γνώμης. Κάτι που ξεκινάει ως ιδιωτική υπόθεση και καταλήγει σε οικονομικό στρόβιλο, εθνικής σημασίας φέρνοντας στην επιφάνεια διαφθορά, δωροδοκίες και εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Η Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι αυτή που κρατάει την ταινία, καθώς με τη μοναδική υποκριτική της ικανότητα πηγαινοέρχεται ανάμεσα στη γοητεία και στο αίνιγμα. Με αφορμή, μάλιστα, τη συγκεκριμένη προβολή, το Φεστιβάλ οργάνωσε ένα αναδρομικό αφιέρωμα σε ταινίες όπου πρωταγωνίστησε.

Είπε…

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας, με φειδώ και δίχως πολυλογία τοποθετήθηκε σε κάποια θέματα, που κι αυτά κυμάνθηκαν από την προσωπική κινηματογραφική της εμπειρία ως το διεθνές σκηνικό. Επιλεκτικά, παραθέτουμε τις πλέον χαρακτηριστικές απαντήσεις, οι οποίες, έτσι κι αλλιώς, υπήρξαν επιγραμματικές και μετρημένες στα δέκα δάχτυλα:

– Θα ήθελα να παίξω σε ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ, ειδικά στο «Vertigo». Αλλά μάλλον δεν θα ήμουν αρκετά ξανθιά γι’ αυτόν.

– Δεν διαλέγω ρόλους, αλλά σκηνοθέτες. «No matter the story».

– Πριν απ’ όλα, για να πετύχεις σε μια κινηματογραφική ερμηνεία, απαιτείται εμπιστοσύνη στον σκηνοθέτη.

-Το αν είναι δύσκολος ή εύκολος ένας ρόλος έχει να κάνει με τον σκηνοθέτη και το πόσο με εμπνέει.

– Παίζοντας στην ίδια ταινία με την κόρη μου, το «Κοπακαμπάνα», αρχικά ήταν πολύ άβολο, αλλά στη συνέχεια χαλαρώσαμε και το απολαύσαμε.

– Νοιάζομαι για την εισπρακτική επιτυχία μιάς ταινίας, αλλά δεν αισθάνομαι εγώ υπεύθυνη αν αποτύχει.

– Η πρώτη σημαντική ταινία που έπαιξα, η «Πύλη της Δύσης» του Μάικλ Τσίμινο, απέτυχε παταγωδώς, διότι δεν αναγνωρίστηκε αρχικά το πολιτικό της μήνυμα. Μετά από χρόνια, χαρακτηρίστηκε αριστούργημα.

– Για το μέλλον δεν έχω κανένα σχέδιο, δεν έχω απολύτως τίποτα στο μυαλό μου.

– Ο αριθμός των γυναικών ο οποίος εμπλέκεται σε όλα τα τμήματα μιας παραγωγής έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, αλλά χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά.

– Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, θεωρεί ότι όσες φωνές κι αν ακουστούν γι’ αυτούς που υποφέρουν στον πλανήτη, είναι πάντα λίγες.

