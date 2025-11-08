Η συμμετοχή του Ισραήλ στα Όσκαρ προκαλεί συμπόνοια προς τους Παλαιστίνιους και… ενόχληση στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Ο σκηνοθέτης της συμμετοχής του Ισραήλ που υποβλήθηκε για τα Όσκαρ του 2026 και αφορά την αναζήτηση ενός Παλαιστίνιου αγοριού να δει τη θάλασσα, ελπίζει ότι αυτό θα βοηθήσει στην τόνωση της συμπόνοιας στην πατρίδα του κατά τη διάρκεια τόσων συγκρούσεων.

Οι προοπτικές για διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων φαίνονται ζοφερές μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τα δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα και την αυξανόμενη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Σάι Καρμέλι Πόλακ πήρε θάρρος από την υποδοχή της οποίας έτυχε η ταινία του «The Sea», η οποία κέρδισε το κορυφαίο κινηματογραφικό βραβείο του Ισραήλ, οπότε υποβλήθηκε αυτόματα για το βραβείο Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας.

«Γνώρισα το κοινό που ήρθε να το παρακολουθήσει και ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν συναισθηματικά φορτισμένοι και κάποιοι δάκρυσαν για αυτή την ιστορία, ενώ βία και φρικαλεότητες συνέβαιναν όχι μακριά από εδώ», δήλωσε ο Καρμέλι Πόλακ σε συνέντευξή του αυτή την εβδομάδα μετά από μια προβολή.

«Η Θάλασσα» αφηγείται την ιστορία του Khaled, ενός Παλαιστίνιου αγοριού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, που φοβάται να μεγαλώσει χωρίς να δει τη θάλασσα και κάνει το επικίνδυνο ταξίδι μόνο του και χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα προς το Ισραήλ για να προσπαθήσει να φτάσει στην ακτή.

Πρόσφατα δεν είχε επιτραπεί να περάσει από ένα σημείο ελέγχου σε μια σχολική εκδρομή στη θάλασσα, και η ξαφνική εξαφάνισή του από το σπίτι οδηγεί τον πατέρα του, έναν παράτυπο εργάτη στο Ισραήλ, να διακινδυνεύσει τη σύλληψη ξεκινώντας να τον αναζητά.

Η ταινία «Η Θάλασσα» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα βραβεία Ophir του Σεπτεμβρίου, το ισραηλινό αντίστοιχο των Όσκαρ, προκαλώντας την οργή του υπουργού Πολιτισμού Μίκι Ζόχαρ, ο οποίος απέσυρε τη χρηματοδότηση της τελετής λόγω της απεικόνισης του ισραηλινού στρατού στην ταινία.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ από το 2022 είναι από τις πιο δεξιές στην ιστορία της, σθεναρά αντίθετη στην παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και δεσμευμένη στην επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023, η οποία σκότωσε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, έχει σκληρύνει πολλούς Ισραηλινούς απέναντι στους Παλαιστίνιους και έχει κάνει την κριτική προς τον στρατό πιο ευαίσθητη.

«Συμπόνοια και αγάπη»

Ο Καρμέλι-Πόλακ και ο Ισραηλινοπαλαιστίνιος παραγωγός της ταινίας «Η Θάλασσα», Μπαχέρ Αγμπάρια, δήλωσαν ότι είναι σημαντικό να γίνονται ταινίες που βοηθούν τους ανθρώπους να ακούσουν τις ιστορίες ο ένας του άλλου.

«Ελπίζω ότι η ταινία θα ανοίξει άλλα κανάλια – κανάλια συμπόνιας και αγάπης – και θα δώσει άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ζήσουμε μαζί σε αυτό το μέρος», δήλωσε ο Καρμέλι-Πόλακ στο Reuters.

Ο Αγμπάρια είπε ότι ένιωσε έκπληξη που έφερε μια παλαιστινιακή ιστορία στους mainstream κινηματογράφους στο Ισραήλ με φόντο τον πόλεμο.

«Εξαιτίας αυτού που συμβαίνει, ήρθε η ώρα και για αυτήν την ταινία, ξέρετε, για αυτό το είδος ιστορίας, να ακούσουμε τις άλλες», είπε.

Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στο Ισραήλ τον Ιούλιο και εξακολουθεί να προβάλλεται.

Στα Όσκαρ του 2025, μια ισραηλινοπαλαιστινιακή ταινία «No Other Land», για τον ισραηλινό εκτοπισμό μιας παλαιστινιακής κοινότητας στη Δυτική Όχθη, κέρδισε το βραβείο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, προκαλώντας επίσης την οργή της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Ο Καρμέλι-Πολάκ, μακροχρόνιος ακτιβιστής για την ειρήνη, είπε ότι παρόλο που η κυβέρνηση δεν ήθελε να εκπροσωπήσει το Ισραήλ, ήταν περήφανος που ήταν μέλος μιας κοινότητας κινηματογραφιστών που επέλεξαν να τιμήσουν το «The Sea».

«Εκπροσωπώ κάθε λαό, τόσο τους Ισραηλινούς όσο και τους Παλαιστίνιους, που επιδιώκουν την ειρήνη και την ισότητα και τη συμβίωση με διαφορετικό τρόπο από αυτόν για τον οποίο εργάζεται αυτή η κυβέρνηση».

