«Πριν Ανοίξουμε Φτερά» με τον Δημήτρη Καταλειφό στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Σε σκηνοθεσία Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους

«Πριν Ανοίξουμε Φτερά» σε σκηνοθεσία Άννα Μαρίας Παπαχαραλάμπους με τον Δημήτρη Καταλειφό στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό έως 23 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια από τις πιο συγκινητικές και βαθιά ανθρώπινες θεατρικές παραστάσεις της χρονιάς, η οποία συνεχίζει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, για λίγες ακόμα παραστάσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου.

Το έργο του βραβευμένου Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ, σε σκηνοθεσία της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους θα συνεχίσει το «ταξίδι» του στη Θεσσαλονίκη, από 19 Δεκεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026, στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η παράσταση θα δώσει τη σκυτάλη στο «Cleansed» της Σάρα Κέιν, που θα κάνει πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 5 Δεκεμβρίου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.

Τον κεντρικό ρόλο του Αντρέ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καταλειφός, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Πλάι του, ένα εκλεκτό σύνολο ηθοποιών που δίνουν πνοή στους χαρακτήρες του Ζελέρ: η Ζωή Ρηγοπούλου, η Μαρκέλλα Γιαννάτου, η Φιόνα Γεωργιάδη, ο Σαράντος Γεωγλερής και η Ντίνα Αβαγιανού. Όλοι μαζί θα δημιουργήσουν έναν ζωντανό μικρόκοσμο γεμάτο αγάπη, αγωνία και τρυφερότητα.

