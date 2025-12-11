search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:58
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 14:30

«The Drama»: Robert Pattinson και Zendaya πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Kristoffer Borgli – To πρώτο trailer (photo/video)

11.12.2025 14:30
DRAMA_16x9_Trailer_ThubmnailTextless
credit: A24

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Α24, το πρώτο trailer της νέας ταινίας «Τhe Drama» σε σενάριο και σκηνοθεσία Κρίστοφερ Μπόργκλι (Kristoffer Borgli).

Πρωταγωνιστούν ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και η Ζεντάγια (Zendaya) ως ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που έχει αρραβωνιαστεί και η σχέση τους δοκιμάζεται, όταν μια απροσδόκητη εξέλιξη εκτροχιάζει την εβδομάδα του γάμου τους, όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Το τρέιλερ ξεκινά με την κάπως αμήχανη Emma Harwood (Ζεντάγια) και τον Charlie Thompson (Πάτινσον) να φωτογραφίζονται ενόψει του γάμου τους. Η φωτογράφος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει «κάποια νευρικότητα» και τους ζητά να ποζάρουν ο ένας δίπλα στον άλλον μπροστά σε ένα γκρι φόντο, ζητώντας τους να χαμογελάσουν όπως θα έκαναν στην καθημερινότητά τους.

Καθώς η φωτογράφος ζητά από τον καθένα ξεχωριστά να αναφέρει τα αγαπημένα στοιχεία του άλλου, ακολουθεί ένα μοντάζ με εικόνες που προμηνύει το δράμα και τις ανατροπές που θα ακολουθήσουν.

Στο πλευρό τους οι Μαμούδου Αθίε (Mamoudou Athie), Αλάνα Χάιμ (Alana Haim) και Χέιλι Γκέιτς (Hailey Gates), σύμφωνα με το Deadline. Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει οι καταξιωμένοι Άρι Άστερ (Ari Aster), Τάιλερ Καμπελόνε (Tyler Campellone) και Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen).

Στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας, η εταιρεία παραγωγής A24 μοιράστηκε μία ανάρτηση στο Instagram τη οποία συνόδευσε με μία «ανακοίνωση γάμου» στην εφημερίδα Boston Globe, αναφερόμενη στον επερχόμενο «γάμο της χρονιάς».

Το κείμενο αναφέρει ότι ο πατέρας της Emma, «παρασημοφορημένος στρατιωτικός βετεράνος», είναι περήφανος που ανακοινώνει τον αρραβώνα. Οι γονείς της ζουν στη Λουιζιάνα, ενώ η Emma σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Ο Charlie διαθέτει διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Ταφτς και είναι διευθυντής του Μουσείου Τέχνης του Κέιμπριτζ.

Στο τέλος αποκαλύπτει την «ημερομηνία του γάμου» και την πρεμιέρα της ταινίας, η οποία έχει οριστεί για τις 3 Απριλίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, «Misericordia» και μια διαφορετική ματιά στη μητρότητα με Ρόουζ Μπερν (Video)

Κριτική ταινίας: «Misericordia» – Σκοτάδι και φως στη γαλλική επαρχία

Black List 2025: Αυτά είναι τα κορυφαία ακυκλοφόρητα σενάρια του Hollywood – Ποιο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναγνώριση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Screenshot-2025-12-09-at-11-53-38-AM
ΚΟΣΜΟΣ

«It’s the most terrible time of the year»: Η AI διαφήμιση των ολλανδικών McDonald’s που προκάλεσε αντιδράσεις και «κόπηκε» (video)

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

time 2025 ai 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

TIME: Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2025

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»: Στην Καλαμάτα η απολογία του ανιψιού και του επιχειρηματία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

texniti-noimosini-new
ΥΓΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις εφήβους ζητάει ψυχολογική υποστήριξη από chatbots με AI- Δίνουν επικίνδυνες οδηγίες στα παιδιά προειδοποιούν οι ειδικοί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:57
Screenshot-2025-12-09-at-11-53-38-AM
ΚΟΣΜΟΣ

«It’s the most terrible time of the year»: Η AI διαφήμιση των ολλανδικών McDonald’s που προκάλεσε αντιδράσεις και «κόπηκε» (video)

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

time 2025 ai 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

TIME: Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2025

1 / 3