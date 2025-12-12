search
12.12.2025
ΣΙΝΕΜΑ

12.12.2025 11:55

«Supergirl»: Η Milly Alcock «τα σπάει» στο πρώτο εκρηκτικό teaser trailer της ταινίας της DC Studios (photos/video)

12.12.2025 11:55
Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας «Supergirl» ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ήρθε στο φως από τον επίσημο λογαριασμό της DC Studios στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η νέα προωθητική αφίσα της ταινίας.

Πρωταγωνιστεί η Μίλι Άλκοκ (Milly Alcock), γνωστή από την συμμετοχή της στο «House of the Dragon», στον ρόλο της Kara Zor-El, του εμβληματικού χαρακτήρα της DC Comics που δημιουργήθηκε από τους Ότο Μπάιντερ (Otto Binder) και Αλ Πλαστίνο (Al Plastino).

Tο σενάριο υπογράφει η Άνα Νογκέιρα (Ana Nogueira) βασισμένο σε κόμικ των Τομ Κινγκ (Tom King) και Μπίλκις Έβελι (Bilquis Evely) ενώ η σκηνοθεσία είναι του Κρεγκ Γκιλέσπι (Craig Gillespie). Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη «όταν ένας απρόσμενος και αδίστακτος εχθρός χτυπάει πολύ κοντά στο σπίτι της, η Kara Zor-El γνωστή και ως “Supergirl”, αναγκάζεται απρόθυμα να συνεργαστεί με έναν απίθανο σύμμαχο, σε ένα επικό, γαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης».

Πρωταγωνιστούν επίσης ο Ματίας Σόναερτς (Matthias Schoenaerts) ως ο κακός Krem of the Yellow Hill, η Ιβ Ρίντλεϊ (Eve Ridley) στο ρόλο της γαλαξιακής πολεμίστριας Ruthye Marye Knoll και οι Ντέιβιντ Κρούμχολτζ (David Krumholtz) και Έμιλι Μπίτσαμ (Emily Beecham) ως οι γονείς της θρυλικής Supergirl. Ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Comics, αυτή τη φορά έχοντας το ρόλο του «αντιήρωα» Lobo.

Το «Supergirl» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το Deadline.

